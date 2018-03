AK Parti’de Başkan Öz, güven tazeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nın 6. Olağan İl Kongresi coşkulu geçti. Mevcut Başkan Mehmet Emin Öz, güven tazeledi.

Yakutiye Buz Hokey Salonunda yapılan 6. Olağan İl Kongresine Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı mehmet Sekmen, İlçe, Belde ve Teşkilat Başkanları ile partililer katıldı.

591 delegenin oyunu alarak yeniden AK Parti Erzurum İl Başkanlığına seçilen mevcut Başkan Mehmet Emin Öz, partililere birlik, beraberlik mesajı verdi.

Başkan Öz, yaptığı konuşmada: “AK Parti, önce insan diyerek yola çıkan bir harekettir. Bizim siyasetimizin esası, temeli halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Ülkeye eser kazandırmaktır. Her bir vatandaşımızın mutluluğu için siyasi bir mücadele içerisindeyiz. Erzurum’umuzun mutluluğu için kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yolda hiçbir fedakârlıktan asla ve asla kaçınmıyoruz.

Engelleri aşa aşa bu günlere geldik. 15 yıl dile kolay. Bir yandan darbecilerle mücadele ederken, vesayet odaklarını yenerken, bir yandan da milletimizin yıllardan beri hasret kaldığı hizmetleri de dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, ekonomik kriz ve engeller bu kutlu yürüyüşümüzü asla durduramadı. El ele verdik. Bir olduk beraber olduk. Türkiye’yi bu davayı hep birlikte sahiplendik. Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durduk. Bütün kasırgaları, bütün fırtınaları bütün saldırıları birlikte aştık. Bizler birer neferiz. Esas olan davamızdır. Esas olan Türkiye’dir. Biz sadece ülkemizin değil, bölgemizin de insanlığın da huzuru için refahı için çalışıyoruz.

15 yıldır uzun meşakkatli ve aynı zamanda başarılarla dolu bir süreyi sizlerle beraber yürüdük. Tehditlere, baskılara boyun eğmedik. Milletin emanetine her zaman sahip çıktık. 15 Temmuz karanlığını inançla, cesaretle aydınlığa dönüştürdük. Milletimiz 15 Temmuz gecesi her bir ferdi kahraman oldu. Alçaklara geçit vermedi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. FETÖ alçaklarına gereken dersi verdiniz. O gece Dadaşlar Diyarı Erzurum’da destan yazdı. Türkiye üzerinde karanlık hesaplar yapan herkese verilmiş anlamlı bir cevaptır. O gece bu millet istiklaline istikbaline sahip çıkmıştır. 6. Olağan İl Kongremiz Ülkemize, Erzurum’umuza hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Mehmet Emin Öz Başkanlığı’nda yeni yönetim şöyle oluştu: Muhammet Sunar, Akif Hoş, Enver Mutlu, Hakan Karadabağ, Metin Barlak, Onur Temiz, Ali Kemal Şahintürk, Hakan Yakut, Ferhat Binici, Sedat Ötleş, Ömer İncioğlu, Abdurrahman Tekintongaç, Abdulkadir Özcan, Abdulkadir Bulut, Muhammet Sıddık Mazlumoğlu, Durmuş Kılıç, Suat Aksu, Necdet Yaylalı, Nurdan Efe, İsmail Gülesin, Nuh Şenol, Burhan Diler, Tuba Çiçekci, İsmail Çakır, Saltuk Buğra Tanfer, Elif Aydın, Ömer Korkmaz, Samih Kavaz, Celal Aras, Selim Mollaoğulları, Sena Ay, Turgut Mollaoğlu, Salih Yeşilkent, Merdan Kara, Canan Gemalmaz Tuvanç, Sıddık Takar, Erdem Selçuk, Figen Kant, Kibare Yüce, Semra Aydın, Halime Akgül, Abdullah Aydın, Murat Dağ, Yavuz Selim Turan, Ensar Özdemir, Ethem Tanrıver, Zeki Turan, Cengiz Tosun, Ali Osman Kavaklı

İl Disiplin Kurulu: Fatih Yeşilyurt, Cafer Burucu, Mevlüt Doğan, Hamza Kavaz, Yasin Güraksın

İl Demokrasi Hakem Kurulu: Hüseyin Tanfer, Fazlı Hacımüftüoğlu, Nimet Aydemir