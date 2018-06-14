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AK Parti'de bayramlaşma cumartesi günü yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma, 16 Haziran Cumartesi günü yapılacak

AK Parti'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın 16 Haziran Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü partiler arası bayramlaşma kapsamında ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti kabul edilecek.

CHP'nin ardından sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve İYİ Parti temsilcileri, AK Parti'yi ziyaret edecek.

Ziyaretçiler, Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enes Günay'dan oluşan heyet tarafından ağırlanacak.

Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti temsilcileri de diğer partileri ziyaret edecek.

Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan heyet, CHP, HÜDA PAR, BBP ve DP genel merkezlerini ziyaret edecek.

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kadın Kolları MKYK üyesi Havva Öztürk ve Gençlik Kolları Ar-Ge Başkanı Mesut Özdemir'den oluşan heyet ise MHP, Saadet Partisi ve DSP'nin genel merkezlerine bayram ziyaretinde bulunacak.

AK Parti'de Genel Merkez teşkilatıyla bayramlaşma programı da 16 Haziran'da saat 13.00'te Genel Merkez'de yapılacak.

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