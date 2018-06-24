AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından vatandaşlar, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

AK Parti Genel Merkezi önünde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından toplanmaya başlayan partililer, ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamasıyla, sloganlar eşliğinde dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip etti.

Sandıkların büyük oranda açılması, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerden birinci çıkmasının netleşmesinin ardından parti genel merkezi önündeki coşku daha da arttı.

Kendileri için ayrılan alanı tamamen dolduran partililerin, ilerleyen saatlerde parti genel merkezine gelerek, balkon konuşması yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, partililer Erdoğan'ın seçime ilişkin ilk değerlendirmesini yaptığı Huber Köşkü'ndeki açıklamalarını da dev ekranlardan coşkuyla takip etti.

- Balkonda hazırlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yapacağı balkonda da hazırlık yapıldı, balkona, ses ve ışık sistemi kuruldu.

Erdoğan'ın konuşma yapacağı platformda "Teşekkürler Türkiye" ve "Vakit Türkiye Vakti" pankartları da yer aldı.

