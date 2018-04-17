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AK Parti’de görev dağılımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, 24 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Ordu İl Başkanlığı 6.

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, 24 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Ordu İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi neticesinde oluşan 50 kişilik yönetim kurulu içerisinden, 15 kişilik İl Yürütme Kurulu üyelerinin belirlediğini açıkladı.
Yerel anlamda bir Bakanlar Kurulu gibi bir özelliği bulunan İl Yürütme Kurulu üyelerinin il başkanının gören gözü, işiten kulağı olacağını belirten Başkan Çelenk, “Yürütme Kurulunda görev alan arkadaşlarımızın parti tüzüğü ve iç yönetmeliğe uygun olarak görevlerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. İstişareler sonucunda oluşturduğumuz İl Başkan Yardımcılarımız diğer birimlerimizle birlikte seçimlerin lokomotifi olacak. Hep birlikte ülkemize, Ordumuza, aziz milletimize hizmet etmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk tarafından açıklanan İl Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: İl Başkanı Uğur Çelenk, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Halil Öz, Teşkilat Başkanı: İsmail Kırca, Seçim İşleri Başkanı İbrahim Hekim, Tanıtım ve Medya Başkanı Mustafa Kemal Kaymak, Dış İlişkiler Başkanı Vehbi Yüksel, Sosyal Politikalar Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Yerel Yönetimler Başkanı Ergun Çakmak, Ekonomik İşler Başkanı Sedat Cesur, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Orhan Gündoğdu, Mali ve İdari İşler Başkanı Yüksel Aydın, Ar-Ge Başkanı Faruk Zavalsız, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Fatih Titiz, İnsan Hakları Başkanı Ali Yekta Poyraz, İl Sekreteri Didem Özsoy.

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