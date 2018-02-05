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AK Parti’de halk günü

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, her pazartesi halk günü yaparak vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.Parti binasında vatandaşları kabul eden Başkan Abdullah Uçar, “Halk günü düzenleyerek elimizden geldiği kadarıyla her gün halkımıza destek olmaya çalışıyoruz.

AK Parti’de halk günü

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, her pazartesi halk günü yaparak vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Parti binasında vatandaşları kabul eden Başkan Abdullah Uçar, “Halk günü düzenleyerek elimizden geldiği kadarıyla her gün halkımıza destek olmaya çalışıyoruz. Siyasi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İktidar partisi olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bu memnuniyetle insanlar bizlere desteklerini sağlıyor. En iyi şekilde hizmet ederek genel anlamda Fatsamıza ne kazandırabiliriz onun planlarını yapıyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyor, sorunları ve beklentileri birinci ağızdan dinliyoruz. Hemşehrilerimizin partimize gösterdiği teveccüh hizmet heyecanımızı daha da arttırıyor. Bizler halkın partisiyiz ve halkın gücü ile hizmetlerimizi yapıyoruz” dedi.

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