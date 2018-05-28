AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti'de düzenlenen İl Eğitimci ve Hukukçuları Toplantısı'na katılanlara, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte tarihi bir rol düştüğünü belirterek, "Bu öyle sıradan bir rol değil. Bu eğitimler çok önemli, sizler de illerinize gideceksiniz bu eğitimleri vereceksiniz." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "İl Eğitimci ve Hukukçuları Toplantısı"na katılan Sorgun, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin hazırlıkların kısa bir süre içerisinde tamamlandığını ve seçime hazır hale geldiklerini söyledi.

Sorgun, milletvekili adaylarının belirlenme sürecinde yoğun bir mesai yaşandığını hatırlatarak, listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesi ve tanıtım toplanısının ardından adayların 81 ilde sahada çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

24 Haziran'daki seçimlerin ilkleri barındırdığını belirten Sorgun, "Bu seçim ilklerin seçimi. İlk defa seçilme yaşı 18'e düşmüş oldu, ilk defa iki pusulayı, hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili genel seçimini aynı gün yapıyoruz, iki pusulayı bir zarfa koyacağız. İlk defa ittifaklar artık meşru, aleni ve açık, bugüne kadar herkes gizli saklı, örtülü ve merdiven altında ittifaklar yapıyordu. Daha birçok ilkleri bu seçimde birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.