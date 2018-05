"AK Parti'de kadın aday başvurusu her seçim artıyor"

Kongre süreçlerinde siyasette kadın sayısını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmaların seçim çalışmalarına bir altyapı oluşturduğunu ifade eden Çam, kongre sürecinde her ilden üç katı kadın aday ile bir araya gelerek, mülakat yaptıklarını ve teşkilat üyelerini daha yakından tanıma imkanı bulduklarını kaydetti.

Sahadaki sorulara bakıldığında kadınların gündemindeki bir numaralı konunun ekonomi olduğunu dile getiren Çam, başta ekonomi ve dış politika hakkında sahadan gelen sorular üzerine çalıştıklarını, teşkilatlarının tam donanımlı olarak, doğru bilgiler ile seçmene ulaşıp, gerekli açıklamaları yapabilecek durumda olacağını söyledi.

- "Kadınlar erken seçimi olumlu karşıladı"

Kadınların her alanda var olma mücadelesi yürüttüğünü anlatan Çam, "Kadınlarımız erken seçimi çok olumlu karşıladılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin faydalarını görmek istiyor. Bir an önce seçim atmosferinden çıkıp, ekonominin daha stabilize hale getirilmesini arzuluyor. Kadınlarımız çok bilinçli, erken seçimin bir an önce yapılmasının neden önemli olduğunu da iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çam, tüm kongrelerin tamamlandığını, mahalle temsilcisinden sandık başında duracak teşkilat mensuplarına kadar tüm hazırlıkların son aşamaya geldiğini anlatarak, seçime hazır olduklarını bildirdi. Çam, "24 Haziran'da hem Mecliste güçlü bir şekilde parlamentoyu oluşturacağımıza hem de Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı mümkün olabildiği en fazla oyla seçeceğimize inancımız tamdır." dedi.