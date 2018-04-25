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AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

AK Parti’den milletvekili olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru süreci başladı.Aday Adaylığı başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi “AK Parti’den adayı aday olmak isteyenlerin milletvekilliği aday başvuru şartları ve tarihi belirlenmiştir.

AK Parti’den milletvekili olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru süreci başladı.
Aday Adaylığı başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi “AK Parti’den adayı aday olmak isteyenlerin milletvekilliği aday başvuru şartları ve tarihi belirlenmiştir. Dün başlayan başvuru süreci 29.04.2018 Pazar günü sona erecektir” dedi.
Başvuruların bizzat AK Parti Trabzon İl Başkanlığı binasına gelerek yapılabileceği gibi AK Parti Genel Merkez’inden de başvuru yapılabileceğini belirten Revi “Aday adaylığı başvuruları İl başkanlıklarımızdan alınacak basılı formların veya partimizin www.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formların bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle yetkili mercilere bizzat yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Aday adaylığı için belirlenen başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu yapamayacakları ifade eden Revi konuşmasına şöyle devam etti:
“Erkek aday adayların 6.000 TL, kadın ve 25.06.1993-24.06.2000 tarihleri arasından doğmuş olan 18-25 yaş arası genç aday adayların 3.000 TL, engelli aday adaylarının ise 1.000 TL başvuru aidatı ödemeleri gerektiği belirlenmiştir. Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan engelliler de söz konusu bu imkândan istifade edebilecektir. Ancak bu kimselerin; duruma dair ’Sağlık Kurulu Raporu’ veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen ’Engelli Kimlik Kartı’ suretini ibraz etmeleri şarttır.”
24 Haziran 2018’de gerçekleşecek olan milletvekilliği seçimleri için ilk aday adayı başvurusunun yapıldığını belirten Revi “24 Haziran 2018’de gerçekleşecek olan Milletvekilliği seçimleri için ilk aday adayı başvurumuzu aldık. Hakan Hüseyin Küçükali’nin aday adaylığı başvurusunun şehrimiz ve Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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