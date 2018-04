AK Parti'de milletvekili aday adaylığı süreci

Sorgun, MKYK'nin aldığı karar gereği başvuru aidatı olarak erkek aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve genç aday adaylarından 3 bin lira, engelli adaylardan ise bin lira alındığını aktardı.

Aday adaylarına pozitif bir ayrımcılık uyguladıklarını dile getiren Sorgun, sürecin millete, memlekete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sorgun, aday adaylığı sürecinin dün başladığını, pazar günü saat 24.00'e kadar devam edeceğini belirtti.

- "Muhatabı ben değilim"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sorgun, cumhurbaşkanlığı seçimi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine, "Sorunuz önemli ama muhatabı ben değilim. Sorunuzun muhatabı Sayın Gül'dür ama baktığımızda iş deyim yerindeyse adeta borsaya düşmüş gibi. Her gün biri sürülüyor, biri çekiliyor, biri çıkıyor, biri iniyor. Bu konuda kim kimin karşısında, kimin yanında belli değil, her gün, her saat sürekli Ankara'da, İstanbul'da borsa iniş çıkış yapıyor." dedi.

Seçim sürecine ilişkin soruya Sorgun, "Prensip kararlarını, yol haritamızı önce MYK'mizde görüştük, dün de MKYK'de görüştük. Bir kısım yetkileri aldık, yol haritamızı belirledik. Bu konuda bazı yerlerde, il başkanlıklarımızda süreci takip edeceğiz. Her gün akşam itibarıyla sonuçları alacağız. Sürekli, 24 saat koordineli çalışıyoruz. Bizde kişiler değil, kurallar önemli. Kuralların olmadığı yerde krallar olur. AK Parti, prensiplerin, kuralların partisidir." karşılığını verdi.