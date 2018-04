Gökhan CEYLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte, ilk milletvekili aday adayları parti genel merkezine gelerek başvuruda bulundu. Başvuruların 29 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. Konuyla ilgili adaylık başvurularının kabul edildiği salonda basın açıklaması yapan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, bu seçimde ilklerin yaşanacağını, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin birlikte yapılacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Seçimlere 2 aydan az bir zaman kalmış oldu. Bütün teşkilatlarımız, dün MKYK'mızın aldığı karar gereğince 81 ilimizde aday adaylığı sürecimiz başlamış oldu. Bütün illerimizde Seçim Koordinasyon Merkezleri kuruldu. AK Parti kurumsal bir parti. Hiç seçim olmayacakmış gibi, dingin, sakin kararlı ama yarın seçim olacakmış gibi de heyecanlı ve hazırlıklı olan bir partidir. Bu sandık temsilcimizden genel başkanımıza kadar böyledir. Bir kısımları hâlâ çatıda, bacada, tabanda, tavanda gezerken bizim cumhurbaşkanlığı adayımız netleşti. ‘Bu ilklerin sistemi’ dedik. İlk defa partiler arasında ittifak yapılıyor. Daha öncede kıyıda, köşede, merdiven altında yapılan gizli kapaklı ittifaklar, bu kanun değişikliği ile resmi hale, şeffaf hale geldi. Bu konuda gerçekten halkımızın büyük bir teveccühü var. Başvurular başladı. Yine ilklerin seçimi dedik. İlk defa 18 yaşındaki gençlerimiz, burada aday adayı olabilecekler. Yine ilk defa yatağa bağımlı olanlar, sandığa gitmeyecek; sandık onun ayağına gelecek."

'BİRİ SÜRÜLÜYOR BİRİ ÇEKİLİYOR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sorgun, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"Bu soru önemli ama bu sorunun muhatabı ben değilim. Sorunun muhatabı ben değilim, Sayın Gül'dür. Ama baktığımızda iş, eğer deyim yerindeyse borsaya düşmüş gibi, her gün biri sürülüyor biri çekiliyor. Biri çıkıyor, biri iniyor. Bu konuda kim kimin karşısında, kim kimin yanında belli değil. Her gün her saat Ankara'da, İstanbul'da borsa iniş çıkış yapıyor."

'ERKEK ADAYLARDAN 6, KADIN ADAYLARDAN 3 BİN LİRA'

Milletvekili adaylık başvurusunun doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına başvuru formu ve eklerini teslim etmek suretiyle bizzat yapılacağı belirtilirken erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve 18-25 yaş arası aday adaylarından 3 bin lira ve engelli aday adaylarından ise engellilik halini belgelemeleri şartıyla bin lira alınacağı öğrenildi.

