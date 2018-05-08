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AK Parti'de mülakatları 14 komisyon yürütüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri için aday belirleme süreci devam eden AK Parti'de 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında oluşturulan komisyonlar aday adaylarıyla mülakat yapıyor

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti'de genel başkan yardımcılarının başkanlık yaptığı 14 komisyon, milletvekili aday adaylarıyla mülakatları sürdürüyor.

Partide 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayların belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Parti teşkilatlarının katıldığı temayül yoklamalarını 5-6-7 Mayıs'ta gerçekleştiren AK Parti'de milletvekili aday adaylarıyla mülakat süreci başladı.

Mülakatlar, genel başkan yardımcılarının başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden oluşan 14 komisyon tarafından gerçekleştiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Harun Karacan, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, Erol Kaya, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Hamza Dağ komisyonlara başkanlık ediyor.

Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik tarafından organize edilen mülakat çalışmalarında, randevuyla parti genel merkezine çağrılan aday adaylarıyla 5 dakikalık görüşme yapılıyor.

Mülakat sürecinin ardından ön elemeyi geçenler, güvenlik soruşturmasının ardından Genel başkan yardımcıları tarafından hazırlanacak raporla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

- İstanbul mülakatları bugün başlayacak

Öte yandan bin 388 aday adayının başvurduğu İstanbul'da dün tamamlanan temayül yoklamalarının ardından bugün mülakatlara geçilecek.

Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz ve Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonlar, aday adaylarıyla mülakatları İstanbul'da gerçekleştirecek.

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