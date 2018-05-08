AK Parti'de mülakatları 14 komisyon yürütüyor

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti'de genel başkan yardımcılarının başkanlık yaptığı 14 komisyon, milletvekili aday adaylarıyla mülakatları sürdürüyor.

Partide 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayların belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Parti teşkilatlarının katıldığı temayül yoklamalarını 5-6-7 Mayıs'ta gerçekleştiren AK Parti'de milletvekili aday adaylarıyla mülakat süreci başladı.

Mülakatlar, genel başkan yardımcılarının başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden oluşan 14 komisyon tarafından gerçekleştiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Harun Karacan, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, Erol Kaya, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Hamza Dağ komisyonlara başkanlık ediyor.

Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik tarafından organize edilen mülakat çalışmalarında, randevuyla parti genel merkezine çağrılan aday adaylarıyla 5 dakikalık görüşme yapılıyor.