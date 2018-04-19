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AK Parti’de seçim hazırlıkları sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, uyum yasalarının bir kısmını içeren mini paketin önümüzdeki hafta Meclise sunulacağını söyledi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, uyum yasalarının bir kısmını içeren mini paketin önümüzdeki hafta Meclise sunulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde yapılan ve yaklaşık 4 saat 15 dakika süren toplantı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.
Yapılan toplantıda 5 komisyon başkanının da sunumu olduğunu belirten Yazıcı, “Toplantıda zamanımızın çoğunluğunu yürütmenin yapılandırılması alanı teşkil etti. Bu alanda yapacağımız çalışmaların seçimlere kadar yapılacak kısmı, seçimlerden hemen sonra yapılacak kısmı var, daha sonra devam edecek kısmı var. Seçimlere kadar yapacağımız çalışmaların özü bir anlamda alan temizliği yapmak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi sağlayacak cumhurbaşkanının anayasada kendisine verilmiş kararname ile düzenleme alanı ile ilgili rahat, hukuksal sorunlara yol açmadan çalışmasını sağlayacak bir alan temizliği yapıyoruz. Yani kanunlar çatışması olmasın, anayasal normlar arasında bir ihtilaf zuhur etmesin amacıyla. Bu alandaki düzenlemeleri anayasanın 91. maddesi gereği bir yetki kanunu Meclisten geçirmek suretiyle yapılmasının daha doğru olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.
Siyasi partiler ve seçim mevzuatına ilişkin de bunum yapıldığını belirten Yazıcı, “Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin seçmenin teklifinin de yöntemlerden birisi olması için, bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin bir düzenleme” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin seçmenin imzası ile cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin YSK tarafından açıklanacağını belirten Yazıcı, seçmenlerin destekledikleri aday için seçim kuruluna başvurarak beyanda bulunacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan kişinin milletvekili adayı olamayacağını, milletvekili adayı olacak kişinin de cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olmayacağını söyleyen Yazıcı, “Bu seçimde aday olacak kişinin seçimlerde ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Hazırlanan paketin önümüzdeki hafta Mecliste görüşülüp yasalaşmasını planladıklarını kaydeden Yazıcı, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacak kişiye, bir seçmenin sadece bir aday için imza verebileceğini kaydetti.

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