AK Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar yapılıyor.

Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte parti genel merkezi önünde toplanması beklenen vatandaşlar için otoparkın bulunduğu alan hazırlandı. Vatandaşların olası konuşmaları ve seçim sonuçlarını takip edebilmeleri için iki dev ekran kuruldu.

Seçim sonuçlarını izleyecek çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu için de platform hazırlandı.

\

- 110 kişilik ekip oy takibinde

Seçim bölgelerinden gelen sonuçlar parti genel merkezinde oluşturulan seçim koordinasyon merkezindeki 110 kişi tarafından izleniyor. Bu ekipten 81’i her bir il için ihdas edilen görevlilerden, kalan 29 kişi de yurt dışı oyları ve diğer işlemler için görevlendirilen seçim uzmanlarından oluşuyor.

Seçim koordinasyon merkezine sandık sonuçlarına ilişkin bilgi ulaştırmak için de tüm sandıklara dağılmış 6 bin 335 kişi görev yapıyor.

Gerekli durumlarda seçim sonuçlarına itiraz için tüm illerde hukukçular görevlendirildi.

