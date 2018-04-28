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AK Parti'de temayül yoklaması 2-3 Mayıs'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

AK Parti'de 2-3 Mayıs'ta 81 ilde 10.00-16.00 saatleri arasında il başkanlıklarınca belirlenen uygun salonlarda temayül yoklaması yapılacak - İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da birden fazla salonda yoklama yapılabilecek - Önceki seçimler için yapılan temayül yoklamalarında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yöneticileri oy kullanırken, bu kez kullanmayacak

AK Parti'de adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili ön incelemeye katkı sağlaması amacıyla teşkilat mensuplarının görüşünü öğrenmek için 2-3 Mayıs'ta temayül yoklaması yapılacak.

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar yarın sona erecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili ön incelemeye katkı sağlaması amacıyla teşkilat mensuplarının görüşünü öğrenmek için teşkilat temayül yoklaması gerçekleştirilecek. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak yoklamalar, 10.00-16.00 saatleri arasında il başkanlıklarınca belirlenen uygun salonlarda yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da birden fazla salonda yoklama olabilecek.

Birden fazla seçim çevresi bulunan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da her bir seçim çevresinin aday adayları için ayrı liste hazırlanacak ve ayrı yoklama yapılacak. Tercih listeleri, yoklamaya katılacak kişi sayısından yüzde 10 fazla sayıda hazırlanacak.

Üyeliği devam eden Genel Merkez Parti Kurucular Kurulu Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, İl Gençlik ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, İl Demokrasi Hakem Kurulu Başkan ve Üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan eski İl Başkanları İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Parti Üyesi Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Parti Üyesi İl, İlçe ve Belde Belediye Meclisi Üyeleri, Parti Üyesi İl Genel Meclisi Üyeleri, Belde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Belde Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, Köy ve Mahalle Başkanları, Parti Üyesi, 22, 23, 24, 25 ve 26. Dönem aday adayı olmayan milletvekilleri teşkilat temayül yoklamasında oy kullanacak.

Önceki seçimler için yapılan temayül yoklamalarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yöneticileri oy kullanırken, bu kez kullanmayacak.

Sayım döküm işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar bir tutanak halinde üyeler tarafından imzalanarak, oy pusulaları ile Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına teslim edilecek.

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