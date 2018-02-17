AK Parti’de ziyaretler sürüyor

AK Parti Düzce İl Başkan Yardımcıları, vefa ziyaretleri kapsamında bir önceki dönem Teşkilat Başkanı Murat Saydam ve Merkez İlçe eski yönetim kurulu üyesi Hasan Arslan’ı ziyaret ederek hasbihal etti.

AK Parti Düzce teşkilatları halka ve teşkilatlara dokunmaya devam ediyor. İl Başkanı Hikmet Keskin’in Ankara’da olduğu dönemlerde de sokağa çıkan AK Parti Düzce yönetim kurulu üyeleri, Düzcelilerin acılı ve mutlu günlerinde yanlarında oluyor. AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Özgür Bergut, Teşkilat Başkanı Okan Acar, Teşkilat Başkan Yardımcımız Şinasi Tuzluoğlu, İl Genel Sekreteri Abdullah Atabaş, Ar-Ge Başkanı Mehmet Albayrak, Sosyal İşler Başkanı Abdülkadir Albayrakoğlu bir önceki dönem AK Parti Düzce Teşkilat Başkanı Murat Saydam’ı işyerinde ziyaret etti.

Samimi bir ortamda Düzce’de yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar ile partinin çalışmaları hakkında hasbihal eden AK Parti Düzce eski ve yeni teşkilat üyeleri eski günleri de yad etmeyi unutmadı.