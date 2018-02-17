HABER

AK Parti’de ziyaretler sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 10:20 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce İl Başkan Yardımcıları, vefa ziyaretleri kapsamında bir önceki dönem Teşkilat Başkanı Murat Saydam ve Merkez İlçe eski yönetim kurulu üyesi Hasan Arslan’ı ziyaret ederek hasbihal etti.AK Parti Düzce teşkilatları halka ve teşkilatlara dokunmaya devam ediyor.

AK Parti’de ziyaretler sürüyor

AK Parti Düzce İl Başkan Yardımcıları, vefa ziyaretleri kapsamında bir önceki dönem Teşkilat Başkanı Murat Saydam ve Merkez İlçe eski yönetim kurulu üyesi Hasan Arslan’ı ziyaret ederek hasbihal etti.
AK Parti Düzce teşkilatları halka ve teşkilatlara dokunmaya devam ediyor. İl Başkanı Hikmet Keskin’in Ankara’da olduğu dönemlerde de sokağa çıkan AK Parti Düzce yönetim kurulu üyeleri, Düzcelilerin acılı ve mutlu günlerinde yanlarında oluyor. AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Özgür Bergut, Teşkilat Başkanı Okan Acar, Teşkilat Başkan Yardımcımız Şinasi Tuzluoğlu, İl Genel Sekreteri Abdullah Atabaş, Ar-Ge Başkanı Mehmet Albayrak, Sosyal İşler Başkanı Abdülkadir Albayrakoğlu bir önceki dönem AK Parti Düzce Teşkilat Başkanı Murat Saydam’ı işyerinde ziyaret etti.
Samimi bir ortamda Düzce’de yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar ile partinin çalışmaları hakkında hasbihal eden AK Parti Düzce eski ve yeni teşkilat üyeleri eski günleri de yad etmeyi unutmadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Afrin harekâtı devam edecek”

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Afrin harekâtı devam edecek”

Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.