AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 28 Şubat darbe sürecinde hak ihlaline uğrayanların yaşadıklarını paylaşabilmeleri için "28subathikayem.com" adlı internet sitesi açıldı.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde yaşananların unutturulmaması amacıyla açılan internet sitesi üzerinden, darbe mağdurları ve yakınları, o döneme ait hikayelerini paylaşarak tarihe not düşebilecek.
Bir yıl boyunca erişime açık olacak site üzerinden gönderilen hikaye ve fotoğraflar derlenerek kitap haline getirilecek ve 28 Şubat 2019'da okurların beğenisine sunulacak.
Sitenin ana sayfasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, 28 Şubat ile ilgili değerlendirmeleri bulunuyor. Ayrıca sitenin galeri kısmında "28 Şubat'ın Hikayesi" başlığında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ravza Kavakcı'nın 28 Şubat'a ilişkin kaleme aldığı yazı yer alıyor.
"28subathikayem.com"un "Foto Galeri" bölümünde, 28 Şubat döneminde çekilen fotoğraflara yer verilirken, "video galeri" kısmında, "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı!" etkinliği için hazırlanan kısa film yer alıyor. "Manşet Galeri" başlığı altında da dönemin gazete manşetleri gözler önüne seriliyor.
Kullanıcılar, "siz de paylaşın" sekmesinden istenilen bilgileri yazarak, ilgili hikaye ve fotoğrafları siteye gönderebiliyor. "28subathikayem.com" internet sitesinin duyuru kısmında ise "Sizler de bu karanlık ve çileli süreçte yaşadıklarınızı ya da şahit olduklarınızı 'www.28subathikayem.com' adresimize göndererek hem arşivimizde yerinizi alabilir hem de 28 Şubat'ı unutmamak ve unutturmamak adına katkıda bulunarak tarihe not düşebilirsiniz." ifadesi paylaşılıyor.
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