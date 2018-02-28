AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, 28 Şubat post modern darbesinin 21.yıldönümünde o günlerin gazete manşetlerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirdi.

15 Temmuz Zafer Meydanı’nda düzenlenen sergide vatandaşlar o dönemin gazete manşetlerinden oluşan fotoğrafları ilgiyle incelerken, etkinliğe MHP İl Başkanı Nadim Aydın ve STK temsilcileri de katıldı.

“Her türlü darbeyi şiddetle, nefretle kınıyoruz”

Sergi açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, her türlü darbeyi şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, “28 Şubat 1997 yılını yaşayanlar olarak darbe teşebbüsünün toplumsal hafızamızda, sosyal hayatımızda meydana getirdiği tahribatlar hala bizim hatıralarımızda. Ama o yılları yaşamayan genç kardeşlerimizin hafızalarını tazelemeleri için biz AK Parti Gümüşhane İl Teşkilatı olarak 28 Şubat dönemindeki gazete manşetlerinden oluşan bir resim sergisi tertip ederek hafızalarımızı tazelemek ve gelecek nesillerimize 28 Şubat sürecinde neler yaşandığını seçilmiş bir meşru hükümetin nasıl irtica denilen bir safsatayla milletin manevi değerlerine, milli ve manevi mukaddesatına irtica diyen bir kısım vesayetçi odakların ülkemizde ne gibi tahribatlar yaptığını bir kez daha hatırlatmak adına burada toplandık” dedi.

Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde tarihin çöp sepetine atıldığını vurgulayan Köse, “Bundan dolayı Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. İnşallah yakalamış olduğumuz milli birlik sayesinde, milli birlik ve bütünlüğümüzü ilelebet muhafaza edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni darbelerden uzak bir şekilde muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.