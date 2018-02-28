HABER

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 16:06 | Son Güncelleme

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, 28 Şubat post modern darbesinin 21.yıldönümünde o günlerin gazete manşetlerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirdi.15 Temmuz Zafer Meydanı’nda düzenlenen sergide vatandaşlar o dönemin gazete manşetlerinden oluşan fotoğrafları ilgiyle incelerken, etkinliğe MHP İl Başkanı Nadim Aydın ve STK temsilcileri de katıldı.“Her türlü darbeyi şiddetle, nefretle kınıyoruz”Sergi açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, her türlü darbeyi şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, “28 Şubat 1997 yılını yaşayanlar olarak darbe teşebbüsünün toplumsal hafızamızda, sosyal hayatımızda meydana getirdiği tahribatlar hala bizim hatıralarımızda.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, 28 Şubat post modern darbesinin 21.yıldönümünde o günlerin gazete manşetlerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirdi.
15 Temmuz Zafer Meydanı’nda düzenlenen sergide vatandaşlar o dönemin gazete manşetlerinden oluşan fotoğrafları ilgiyle incelerken, etkinliğe MHP İl Başkanı Nadim Aydın ve STK temsilcileri de katıldı.

“Her türlü darbeyi şiddetle, nefretle kınıyoruz”
Sergi açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, her türlü darbeyi şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, “28 Şubat 1997 yılını yaşayanlar olarak darbe teşebbüsünün toplumsal hafızamızda, sosyal hayatımızda meydana getirdiği tahribatlar hala bizim hatıralarımızda. Ama o yılları yaşamayan genç kardeşlerimizin hafızalarını tazelemeleri için biz AK Parti Gümüşhane İl Teşkilatı olarak 28 Şubat dönemindeki gazete manşetlerinden oluşan bir resim sergisi tertip ederek hafızalarımızı tazelemek ve gelecek nesillerimize 28 Şubat sürecinde neler yaşandığını seçilmiş bir meşru hükümetin nasıl irtica denilen bir safsatayla milletin manevi değerlerine, milli ve manevi mukaddesatına irtica diyen bir kısım vesayetçi odakların ülkemizde ne gibi tahribatlar yaptığını bir kez daha hatırlatmak adına burada toplandık” dedi.
Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde tarihin çöp sepetine atıldığını vurgulayan Köse, “Bundan dolayı Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. İnşallah yakalamış olduğumuz milli birlik sayesinde, milli birlik ve bütünlüğümüzü ilelebet muhafaza edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni darbelerden uzak bir şekilde muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

“15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur”
AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Emrah Elmahtı ise yaptığı açıklamada, darbenin bir insanlık suçu olduğunu, darbeyle inşaların yaşam haklarının elinden alındığını, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlüklerinin kesintiye uğratıldığını belirterek, “28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı. Haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye işgücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı. Darbeciler tarafından bakanlar, başbakanlar, hükümetler uzaklaştırıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapıldı. Demokrasini bir ayağı olan MGK kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son örneğini 15 Temmuz’da bir daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte daha sonra katılımcılar ve partililer manşetlerden oluşan fotoğraf sergisini gezdi, o dönemki haberleri satır satır okuyarak hafızalarını tazeledi.
Programa AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nadim Aydın, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, Memur-Sen temsilcileri, Arzularkabaköy Belediye Başkanı Necati Uçan,Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, AK Parti il, ilçe, kadın ve gençlik kolları teşkilatları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

1 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
2 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
3 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
4 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
5 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
6 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
7 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
8 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
9 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
10 / 10

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi

AK Parti’den 28 Şubat’a özel ‘manşet’ sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Halk Özel Harekatı (HÖH) kapatıldı mı? Genel Başkan açıkladı...

Halk Özel Harekatı (HÖH) kapatıldı mı? Genel Başkan açıkladı...

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Diğer Haberler
Başkan Tok: “2019 seçimlerinin ayrı bir önemi var”

Başkan Tok: “2019 seçimlerinin ayrı bir önemi var”

Ak Parti Antalya İl Başkanı Sümer, yeniden aday olmayacak

Ak Parti Antalya İl Başkanı Sümer, yeniden aday olmayacak

Tezcan: Ak Parti'yi  bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır (Geniş haber) 

Tezcan: Ak Parti'yi  bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır (Geniş haber) 

Başkan Toçoğlu: “Serdivan’da su kaybını yüzde 75 azalttık”

Başkan Toçoğlu: “Serdivan’da su kaybını yüzde 75 azalttık”

CHP’li Atıcı, cezaevindeki kötü muameleye TBMM’ye taşıdı

CHP’li Atıcı, cezaevindeki kötü muameleye TBMM’ye taşıdı

Aydemir Akıncılar Davasını takip etti

Aydemir Akıncılar Davasını takip etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.