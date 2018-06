AK Parti'den adaylara 'seçim kılavuzu'

İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Merkezi 'Adaylık süreci için seçim kılavuzu' adıyla kitapçık yayınladı. Kitapçığın iletişim stratejisi bölümünde adaylara, "Herkesi kuşatmak, her kesime ulaşmak, güler yüzlü olmak esastır. Tercihi her ne olursa olsun seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulmalıdır. Adaylar, sosyal medya kullanıcılarına samimi ve sıcak bir üslupla hitap etmelidir. Diyaloğunu saygı çerçevesinde kurmalıdır" dendi.

AK Parti 24 Haziran öncesi adaylık süreci için seçim kılavuzu hazırladı. İnternet sayfasından da yayınlanan kitapçıkta adaylara birçok konuda hem tavsiyelerde hem de uyarılarda bulunuldu. İşte o kitapçıktan bazı bölümler şöyle:

"Bütün seçimlerin anahtarı, seçmenle kurulan iletişimdir. Samimi, hasbi, birebir ve doğrudan kurulan iletişimler, 24 Haziran seçimlerinin de kaderini belirleyecektir. Herkesi kuşatmak, her kesime ulaşmak, güler yüzlü olmak esastır. Tercihi her ne olursa olsun seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulmalıdır. Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev alacaklar bu konuda hassas olmalıdır. Seçmenlerle karşılıklı diyalog halinde olunmalı ve talepleri can kulağıyla dinlenmelidir. Adaylar kendilerini diğer partilerin adayları ile kıyaslamamalıdır."

'BÖLGENİN SORUNLARINI ÖNCEDEN BİLİN ÇÖZÜMLERİ HAZIRLAYIN'

Ak Parti Genel Merkezi, adaylardan toplumun bütün kesimleriyle sıcak temas kurmalarını, yüz yüze görüşmeler yapmalarını, ev ziyaretleri gerçekleştirmelerini isterken ekipler hazırlanması ekiplerde her yaş ve cinsiyetin temsil edilmesi talimatı verildi. Kitapçıkta, "Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmeli. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olmalı ve bu törenlere mutlaka katılmalı. Milletvekili adayı, propaganda amacıyla gideceği bölgenin sorunlarını önceden araştırıp öğrenmeli ve bu sorunlarla ilgili olarak partimizin sunduğu çözüm önerilerini tespit etmeli. Milletvekili adayları, seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkmalı. Teşkilatlar ve seçim büroları da seçmenin sorabileceği soruları önceden cevap hazırlamalı" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Adaylara sosyal medya kullanımı konusunda da geniş açıklamanın yer aldığ ıkitapçıkta şöyle dendi:

"Sosyal medya kullanıcılarına samimi ve sıcak bir üslupla hitap etmeli. Diyaloğunu saygı çerçevesinde kurmalı. Adaylar, katıldıkları miting, TV ve radyo programlarında sosyal medya hesaplarını duyurmalı ve seçmelerini hesapları üzerinden etkileşime davet etmeli. Adayların tüm hesapları her an herkesin erişimine açık olmalı. Hiçbir gizlilik veya hesap koruma opsiyonu kullanılmamalı. Dijital iletişim boyunca üzerinde durulacak en önemli konulardan birisi de hem seçmenle hem de diğer partilerle herhangi bir tartışmaya girmemektir. Aday, iletişimini tüm toplumu kucaklayacak bir çerçevede yürütmeli. Seçmenlerle diyalog esnasında kararlı olunmalı ve bu kararlılık nazik ve kibar bir dille iletilmeli. Hakaret, kötü söz ve argo içeren sözler kullanılmamalı. Bu türden mesajlara kesinlikle aynı tarzda cevap verilmemeli."

FOTOĞRAFLI