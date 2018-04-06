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AK Parti'den Afrin'e yardım kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı: - "Nisan ayının ortalarından itibaren bu kampanya ve oraya sevkıyatlar başlayacak. Ramazan ayına kadar da büyük oranda, büyük bir miktar yardım göndermeyi düşünüyoruz"

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Afrin'e yardım kampanyası başlatacaklarını, ramazan ayına kadar da büyük miktarda yardımı bölgeye göndermeyi planladıklarını bildirdi.

Yamalı, teşkilat çalışmalarının yanı sıra Türkiye'de ve yurt dışında yardım kampanyası düzenlediklerini, bunun en son örneğini Fırat Kalkanı Harekatı'nda hayata geçirdiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin ardından köylerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve bir yardım kampanyası düzenlediklerini anlatan Yamalı, "Nisan ayının ortalarından itibaren bu kampanya ve oraya sevkıyatlar başlayacak. Ramazan ayına kadar da büyük oranda, büyük bir miktar yardım göndermeyi düşünüyoruz." dedi.

Yamalı, parti teşkilatlarının yanı sıra belediyeler, STK'lar, birçok kurum, esnaf ve vatandaşın da yardım kampanyasına katkıda bulunmak istediğini belirtti.

AK Parti Ankara İl Teşkilatının koordinesinde toplanacak 130 tır insani yardım malzemesinin Afrin halkının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak.

Yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar nisan ortasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle uğurlanacak.

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