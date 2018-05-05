AK Parti'den Aydın'da temayül yoklaması

AK Parti Aydın İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde milletvekili aday adayları için temayül yoklaması yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasına eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Kılıç, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Aydın'dan 8 milletvekili seçileceğini ve AK Parti'nin bu 8 milletvekiline de talip olduğunu belirtti.

Tüm aday adaylarına başarı dileyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Millete hizmet yolunda AK Parti çatısı altında görev yapmak için talip olan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Milletimize hizmet etmek AK Parti'nin bir neferi olmak sadece milletvekilliği ile olmuyor. Bugün burada teşkilatımızda yıllarca görev yapmış olan arkadaşlarımız var. Bugüne kadar sadece ve sadece gönlüyle destek vermiş kardeşlerimiz var. Biz bu millete hizmet etmek isteyen herkese kapısı açık olan bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, önderliğinde daha birçok hizmetlere imza atacağız."

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise 54 aday adayı için 9 sandıkta oy kullanma işlemi yapıldığını aktardı.

