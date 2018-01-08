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AK Parti'den Bahçeli'ye ittifak cevabı

POLİTİKA HABERLERİ | 08.01.2018 16:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğiz' sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, Bahçeli'nin açıklamaları için, "16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz. Sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz" dedi.

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları:

Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELEŞTİRİLERİ

HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil. İttifaka karşı olabilirsiniz ama sen yaparken hak, başkaları yaparken hak değil. CHP'nin grup başkanvekili laf yetiştireceğinize, kendilerinin genel başkanı aday olacak mı olmayacak mı ona baksın.

Siz terörle ilgisi olan partilere rehberlik yapanlara saygı duyup da MHP ve AK Parti gibi ülke sevdası tartışılmaz partilere laf söylerseniz ben size 'haydi oradan' derim.

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MHP ak parti Devlet Bahçeli ittifak Bülent Turan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne yaparsanız yapın iki partinin alacağı oy artık %50'yi bulmaz. .Önemli olan bu değil, önemli olan sandıkta kaybeden AKP koltuğu bırakır mı?
bahçelinin son çırpınışları çaresi yok gemi su almaya başladı birdefa ne yapsa faydasız
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