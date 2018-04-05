AK Parti'den CHP'ye, HDP ile ittifak yapması önerisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, içtüzük aleyhtarlığında, AK Parti'nin önergesinin reddinde, HDP ile CHP'nin dün yine ittifak yaptığını belirterek, "Dün HDP ile CHP'nin ittifakının resmi adımının atıldığı gündür. Nasıl ki Mecliste ittifak yapıyorlarsa seçimlerde de yapmaları gerekir." dedi. Turan, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yargının en önemli sacayağı, savunmanın en önemli unsuru olan avukatların Avukatlar Günü'nü kutladı. TBMM Genel Kurulunda dün HDP'li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar'ın, adeta HDP Grup Başkanvekili gibi davranarak AK Parti'nin usule, içtüzüğe uygun verdiği grup önerisini görüştürmediğini, Meclisin kilitlendiğini ifade eden Turan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bugün Genel Kurula başkanlık ederek grup önerilerinin görüşülmesini istediklerini vurguladı. Turan, kendileri için ilginç, şaşırtıcı olanın, şimdiye kadar Meclis tarihinde yüzlerce, binlerce benzer grup önerisi olmasına rağmen dün HDP ile CHP ittifakının sonucu olarak AK Parti grup önerisinin görüşülmediğini kaydederek, "AK Parti'nin grup önerisinin görüşülüp oylanıp reddedilmesi, sayımızın olmamasını demiyorum." diye konuştu.

HDP'li Meclis Başkanvekilinin dün AK Parti grup önerisini, okumayarak, işleme koymayarak, görüşme yaptırmayarak önerinin görüşülmesini engellediğini belirten Turan, bunun şimdiye kadar Meclis Başkanvekilliğinde benzeri örneğinin olmadığını söyledi. - "Grup Başkanvekili gibi davrandı" Turan, Meclis Başkanvekilliğinin, Meclis Başkanı adına iş yapan, onun temsilcisi olarak görev yapan bir özel makam olduğuna işaret etti. Meclis Başkanvekilliği ile Grup Başkanvekilliğinin çok farklı olduğuna dikkati çeken Turan, "Biri partinin işleyişini idare eder, diğeri Mecliste tarafsız olarak, bütün partilerin önergelerini, önerilerini dikkate alarak içtüzüğe uygun olarak Meclisi yönetir fakat dün AK Parti'nin grup önerisi, HDP'nin Meclis Başkanvekillinin, grup başkanvekili gibi davranması, daha ötesi CHP'nin aynı söylemlerle beraber meseleye yaklaşması sonucu görüşülmedi. Dün haddi aşan bir ifade olarak TBMM Başkanvekilliğine kayyum atandı ifadesini, hem CHP hem HDP kullandı." dedi. - "Önergemizi adam aldı yan tarafa koydu"

Turan, daha önce CHP ile HDP'nin fiili ittifak yaptığını, bunun resmi hale getirilmesinden çekindiklerini söylediklerini anımsatarak, dün içtüzük aleyhtarlığında, AK Parti önergesinin reddinde, meseleye kanuni, içtüzüğe uygun yaklaşım değil de siyasi yaklaşım olduğunda HDP ile CHP'nin yine beraber ittifak yaptığını, içtüzüğe aykırı davrandığını bir kez daha gördüklerini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, şöyle devam etti: "Dün HDP ile CHP'nin ittifakının resmi adımının atıldığı gündür çünkü yasalara, içtüzüğe uygun verilen AK Parti grup önerisi, HDP ile CHP'nin aynı ifadelerle meseleye yaklaşarak görüşülmesini engellemesidir. Önergemizi adam aldı, yan tarafa koydu, HDP-CHP beraber, 'Ben AK Parti'nin önerisini görüşmüyorum.' dedi. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. İçtüzüğün 81. maddesi, 'Aksi Danışma Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa... diye devam eder, sürelerin belirlenmesi Danışma Kurulunda ve Genel Kurul kararında aranabilir. Danışma Kurulu dün toplanmış, ittifak edememiş o zaman Genel Kurulda bunu yapma hakkımız olmasına rağmen maalesef Genel Kurulda, kanuna, içtüzüğe aykırı şekilde önüne geçilerek, bu imkan bulunamadı.

Umut ederim bugün partiler, meseleye sağduyuyla yaklaşır, meseleyi çözeriz çünkü Türkiye'nin bu tarz gündemlerle zaman kaybetme lüksü yok. Etrafındaki sorunlar, ülkenin yoğun gündemi, Putin-Ruhani görüşmesi, nükleer enerjiyle ilgili adımlar atılması gibi önemli konulara baktığımızda Meclisin dön dolaş aynı konuları konuşuyor olması, tüzükten kaynaklı hakları bile kullandırmamayı ideolojik kazanım olarak görmesi kabul edilebilir değil. Artık HDP ile CHP'nin resmi hale gelen ittifakının tüm kamuoyu tarafından bilinmesini görev addettim. " - "CHP'den 17, HDP'den 7 ziyaret" Turan, cezaevinde olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı CHP'den 17 yöneticinin HDP'den ise 7 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Bunun bile ne demek istediklerini gösteren somut bir örnek olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti: "Meclis Genel Kurulunda kanuna aykırı şekilde HDP ile ittifak yapan CHP'nin, aslında şimdiye kadar söylediğimiz HDP'nin kötü bir karikatürü, taklidi olduğu iddiamızı doğrulayan bir mesele. Mustafa Kemal'in partisinin geldiği yer, Demirtaş'ı ziyaret kuyruğunda ömür tüketen, HDP'den daha çok Demirtaş'ın cezaevindeki ziyaretini yapan parti haline gelmesi, Mecliste tüm teamüllere, içtüzüğe aykırı şekilde HDP ile beraber aynı tavrı, aynı ifadeyi kullanıyor olması, bizim değil CHP'lilerin sorunu. CHP'liler partilerine sahip çıksınlar. CHP'nin geldiği yer HDP'nin kötü bir taklididir.

7 Haziran sonrasında HDP ile CHP'li yöneticilerin değişik ortamlarda 'Ülkeyi nasıl salladık.' demeleri, birçok CHP'li yöneticinin 'Bizim ailemizin yarısı CHP yarısı HDP'ye oy verdi.' demesi, Çanakkale'deki CHP'li Belediye Başkanı'nın HDP barajı geçti diye pilav dağıtması gibi psikolojik adımlara baktığımızda zaten fiilen bir ittifak var ama cumhur ittifakı, Avrupa standartlarında uygun olan yeni ittifak önerisiyle birlikte aslında bu oyunu bozmuş oldu. Bu fiili olan halin, resmi olması zorunluluğunu ortaya koydu. Biz temel parametrelerde, ülke güvenliğinde, demokrasiyi büyütmesinde bir araya geldiğimiz bütün partilerle ittifak yapabiliriz, bunun resmi halini savunuyoruz, gizli, kapaklı işimiz yok ama fiilen ittifak yapanlar, cezaevinin kapalı kapıları ardında bir araya gelenler, 'Ülkeyi salladık.' diyen, 'Yarımız HDP yarımız CHP'ye oy verdim.' diyenler, fiili ittifakı savunuyorlar ama resmi olmaktan kaçınıyorlar. Kamuoyu, gelinen yerler, kanun teklifleri, onlar da resmi olmaya zorlayacaktır. Gizli kapaklı ittifak dönemi Türkiye'de geride kalmıştır. Nasıl ki Mecliste ittifak yapıyorlarsa seçimlerde de yapmaları gerekir. "