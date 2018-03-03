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AK Parti’den engelleri ortadan kaldıracak park müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, engelleri ortadan kaldırmak, engelsiz bir yaşam alanını onlara sunmak için park yapacaklarının müjdesini verdi.Engelli çocukların günlük sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için yaşam alanlarına ihtiyaç duyduklarının altını çizen Altunbaş, “Ortahisar Belediyemiz ile engelli çocuklarımıza arkadaşlarıyla birlikte ortak vakit geçirebileceği oyun alanını projelendirdik.

AK Parti’den engelleri ortadan kaldıracak park müjdesi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, engelleri ortadan kaldırmak, engelsiz bir yaşam alanını onlara sunmak için park yapacaklarının müjdesini verdi.
Engelli çocukların günlük sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için yaşam alanlarına ihtiyaç duyduklarının altını çizen Altunbaş, “Ortahisar Belediyemiz ile engelli çocuklarımıza arkadaşlarıyla birlikte ortak vakit geçirebileceği oyun alanını projelendirdik. 2 No’lu Erdoğdu Mahallesi’nde yaklaşık 1.500 m2 alan üzerine engelsiz park yapımı için harekete geçtik. Sadece engelli çocuklarımıza değil, herkese hitap edebilecek olan oyun parkıyla çocuklarımızın birbirleriyle vakit geçirebileceği ortak yaşam alanlarıyla hepsine hitap etmiş olacağız” dedi.
Trabzon için geç kalınmış bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Altunbaş, “Böylesine anlamlı ve faydalı bir projeyi hayata geçirecek olmak bizim için de bir ayrıcalık olacak. Biz parkın yapımı için gerekli tüm girişimlerimizi başlattık” ifadelerini kullandı.
Ortahisar Belediyesi’nin yapımı devam eden yeni hizmet binasında Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Engelli Derneği’ne yer tahsis edileceğini açıklayan Altunbaş, “Ortahisar Belediyemizin yapımı devam eden hizmet binasında başta şehit ailelerimiz olmak üzere engellilerimize yer tahsisi yapacağız. Önceliğimizi bu iki derneğimize vereceğiz ama imkan ve fırsat buldukça diğer derneklerimize ve hemşeri derneklerine de yer tahsisi etmeye gayret gösrtereceğiz. Ancak önceliğimiz, yeni bina hizmete girer girmez iki derneği de buraya taşımak. Derneklerimiz burada faaliyetlerini sürdürebilecekleri imkanlara sahip olabilecekler. Onların gönlünün rahatlığı için çalışmak bizim için vazifeden öte ahlaki bir görevdir. İnşallah bunu da layıkıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.

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