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AK Parti'den engelli ve yatalak vatandaşlara çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Bütün engelli vatandaşlarımızın ysk.gov.tr adresine girerek yurt içi seçmen bölümünden engelli olduklarını beyan etmeleri gerekiyor. Hem internet üzerinden hem ilçe seçim kurullarından hem de muhtarlıklar üzerinden başvuruda bulunabilirler" - "Yatalak hastalarımızın yakınlarının aile hekimlerine başvurmalarını istiyoruz. Aile hekimimizin vereceği sağlık raporu ile birlikte muhtarlıklara, ilçe seçim kurullarına başvurarak, yatalak olduklarını söylüyorlar. 2-12 Mayıs tarihlerinde başvurular alınacak"

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde engelsiz binalarda oy kullanma olanağına sahip olmak isteyen engelli vatandaşların Yüksek Seçim Kuruluna, seyyar sandık uygulamasından yararlanmak isteyen yatalak hastaların ise aile hekiminden aldıkları raporla ilçe seçim kuruluna başvurmalarını istedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların 24 Haziran seçimlerinde daha rahat oy kullanabilmeleri için Yüksek Seçim Kurulunun gerekli tedbirleri aldığını anımsatarak, "Bütün engelli vatandaşlarımızın ysk.gov.tr adresine girerek yurt içi seçmen bölümünden engelli olduklarını beyan etmeleri gerekiyor. Hem internet üzerinden hem ilçe seçim kurullarından hem de muhtarlıklar üzerinden başvuruda bulunabilirler." dedi.

- 663 bin civarında engelli seçmen var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, 663 bin civarında engelli seçmen olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bunları aileleriyle birlikte hesapladığımızda ki engelli vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte aynı sandıkta oy kullanmalarını YSK koordine edecek, bunun için alt yapıyı ve çalışmalarını yapmaktalar. Aileleriyle birlikte engelli seçmen sayımız 1 milyon 742 bin. Engelli vatandaşlarımızın oylarını kullanabilecekleri sandıkların engelsiz binalarda yapılabilmesi için ya da giriş katlarında olabilmeleri için mutlaka YSK'ye engelli olduklarını ya internet ortamında, ya muhtarlıklarımız, ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla bildirmeleri gerek ve şarttır."

Engelli vatandaşların oy verme haklarını kullanabilmeleri için yapılması gereken bütün çalışmaları YSK'nin yürüttüğüne işaret eden Çalık, "Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımızın engelsiz hale gelmesi için tedbirlerini alıyor, rampalarını düzenliyor, tekerlekli sandalyelerimizin kullanılması için binalarda bulundurmaya gayret ediyor. Mutlaka ve mutlaka engelli vatandaşlarımız, fiziksel, görme engelli oy kullanmasında mahsur olmayan vatandaşlarımızın YSK'ye engellerini beyan etmeleri ve orada bilgilerini iletmeleri gerekir." diye konuştu.

- "Yatalak hasta yakınlarımız hassasiyet göstermeli"

Seçimde uygulanacak seyyar sandık kurullarına ilişkin ise Çalık, şunları kaydetti:

"Hastalığı veya engeli dolayısıyla yatağa bağımlı olan ya da yatalak olan vatandaşlarımızın oy kullanmaları için seyyar sandık uygulamasını başlatıyoruz. Özellikle yatalak hastalarımızın yakınlarının çok hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Yatalak hastalarımızın yakınlarının aile hekimlerine başvurmalarını istiyoruz. Aile hekimimizin vereceği sağlık raporu ile birlikte muhtarlıklara, ilçe seçim kurullarına başvurarak, yatalak olduklarını söylüyorlar. 2-12 Mayıs tarihlerinde başvurular alınacak."

Çalık, 2 milyon 759 bin 75 yaş üstü seçmenin varlığına işaret ederek, YSK'nin 75 yaş üstü seçmenlerin de aileleriyle birlikte okulların giriş katında oy kullanabilmeleri için tedbir aldığını bildirdi.

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