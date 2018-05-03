AK Parti'den engelli ve yatalak vatandaşlara çağrı

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde engelsiz binalarda oy kullanma olanağına sahip olmak isteyen engelli vatandaşların Yüksek Seçim Kuruluna, seyyar sandık uygulamasından yararlanmak isteyen yatalak hastaların ise aile hekiminden aldıkları raporla ilçe seçim kuruluna başvurmalarını istedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların 24 Haziran seçimlerinde daha rahat oy kullanabilmeleri için Yüksek Seçim Kurulunun gerekli tedbirleri aldığını anımsatarak, "Bütün engelli vatandaşlarımızın ysk.gov.tr adresine girerek yurt içi seçmen bölümünden engelli olduklarını beyan etmeleri gerekiyor. Hem internet üzerinden hem ilçe seçim kurullarından hem de muhtarlıklar üzerinden başvuruda bulunabilirler." dedi.

- 663 bin civarında engelli seçmen var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, 663 bin civarında engelli seçmen olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bunları aileleriyle birlikte hesapladığımızda ki engelli vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte aynı sandıkta oy kullanmalarını YSK koordine edecek, bunun için alt yapıyı ve çalışmalarını yapmaktalar. Aileleriyle birlikte engelli seçmen sayımız 1 milyon 742 bin. Engelli vatandaşlarımızın oylarını kullanabilecekleri sandıkların engelsiz binalarda yapılabilmesi için ya da giriş katlarında olabilmeleri için mutlaka YSK'ye engelli olduklarını ya internet ortamında, ya muhtarlıklarımız, ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla bildirmeleri gerek ve şarttır."