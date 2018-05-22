AK Parti'den Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek çağrısı

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanımızın Seçim Kampanyasına Destek" başlığıyla yapılan paylaşımda, bağış ve yardımların hangi şartlar altında ve nerelere yapılabileceği hakkında bilgi verildi.

"#SendeDestekOl" etiketi kapsamında, bağış ve yardımların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilirken, bağış miktarının 13 bin 916 lira ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Bağışların yalnızca nakdi olarak yapılabileceği ve ayni yardımların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen paylaşımda, "Bağış ve yardımlar T.C. Ziraat Bankası-Ankara Kamu Şubesindeki TR04 0001 0025 3303 3022 6260 09 İBAN numaralı, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Seçim Hesabı na yatırılabilir. Yurt dışından yapılacak olan bağışlar için Swift Kodu: TCZBTR2A'dır. Ziraat Bankası şubelerinden ve internet bankacılığından masrafsız olarak bağış ve yardım yapılabilir." ifadesine yer verildi.