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AK Parti'den Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı - Partinin sosyal medya hesaplarından "#SendeDestekOl" etiketiyle yapılan paylaşımda, bağış ve yardımların hangi şartlar altında ve nerelere yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanımızın Seçim Kampanyasına Destek" başlığıyla yapılan paylaşımda, bağış ve yardımların hangi şartlar altında ve nerelere yapılabileceği hakkında bilgi verildi.

"#SendeDestekOl" etiketi kapsamında, bağış ve yardımların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilirken, bağış miktarının 13 bin 916 lira ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Bağışların yalnızca nakdi olarak yapılabileceği ve ayni yardımların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen paylaşımda, "Bağış ve yardımlar T.C. Ziraat Bankası-Ankara Kamu Şubesindeki TR04 0001 0025 3303 3022 6260 09 İBAN numaralı, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Seçim Hesabı na yatırılabilir. Yurt dışından yapılacak olan bağışlar için Swift Kodu: TCZBTR2A'dır. Ziraat Bankası şubelerinden ve internet bankacılığından masrafsız olarak bağış ve yardım yapılabilir." ifadesine yer verildi.

Diğer bankalardan ilgili hesaba yapılacak EFT'lerin açıklama kısmında vatandaşların TC kimlik numarası ve varsa telefon numaralarının belirtilmesi gerektiğine işaret edilen paylaşımda, yurt dışından internet bankacılığı döviz transferi olarak gelecek bağışların açıklama kısmında da aynı bilgilerin bulunması gerektiği bildirildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden, yurt içinden gönderilmiş olan EFT'lerde TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar, yurt dışından gönderilmiş olan Swift'lerde ad soyad, TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar ile 13 bin 916 liranın üzerindeki bağışların aşan kısımları banka tarafından kabul edilmeyecektir."

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