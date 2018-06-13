AK Parti'den Güneydoğu'ya özel klip

AK Parti tarafından Güneydoğu bölgesine özel hazırlanan videoda birlik ve beraberlik mesajıyla "kardeşlik" vurgusu yapıldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan video, sosyal paylaşım sitesi twitter ve diğer kampanya hesaplarından yayınlandı.

Söz konusu videoda vatandaşlar tarafından, kardeşlik, birlik, beraberlik ve güvenlik mesajları veriliyor.

Videonun sonunda, "Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiye'yiz, Vakit geleceğe el ele yürüme vaktidir." şeklinde vurgu yapıldı.

