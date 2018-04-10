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AK Parti’den ‘İl Yönetim Kurulu’ toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu başkanlığında ‘İl Yönetim Kurulu’ toplantısı yapıldı.8 Nisan Pazar günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 6.

AK Parti’den ‘İl Yönetim Kurulu’ toplantısı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu başkanlığında ‘İl Yönetim Kurulu’ toplantısı yapıldı.
8 Nisan Pazar günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresinde tek aday halinde gidilen seçimde başkan seçilen Kayhan Türkmenoğlu, yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Parti binasında yönetim kurulunun tamamının katılımıyla yapılan toplantıda, tanışma ve kaynaşma ile izlenecek yol haritası görüşüldü.
Toplantıda konuşan İl Başkanı Türkmenoğlu, yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunduktan sonra, bundan sonra ki süreçte birlikte yürüyecek ve birlikte çalışacaklarını ve bu çalışmaların da meyvelerini 2019’un Mart ve Kasım seçimlerinde toplayacaklarına inandıklarını ifade etti.
İl Yürütme Kurulu üyelerinin ise ilerleyen günlerde basın ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

AK Parti’den ‘İl Yönetim Kurulu’ toplantısı

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