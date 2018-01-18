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AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 21:17 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bolu’da, AK Parti 6. İl Kongresinin iptal edilmesinin ardından istifa eden eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden il başkanı olarak görevlendirildi. Erdoğan’ın Doğanay’a ‘Seninle yola devam ediyoruz’ dediği öğrenildi.

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Bolu İl Başkanı iken 31 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan il kongresinin iptal edilmesiyle kongreye bir gün kala istifa ettiğini açıklayan Nurettin Doğanay, tekrar il başkanlığı görevine getirildi.

YOLA DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nurettin Doğanay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çağırdığı ve yaptığı görüşme sonrasında ‘Seninle yola devam ediyoruz’ dediği öğrenildi.

Ayrıca, 31 Aralık günü olması planlanan ancak iptal edilen AK Parti Bolu 6. İl Kongresi’nin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Bolu ak parti Nurettin Doğanay

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
REFERANSI SAĞLAM YERDEN GELMİŞDİR DE ONDAN GERİ ÇAĞIRMIŞDIR
VE KABUL EDİP OTURURSA. NO COMMENT
Aynı Eşşek gibi muamele yapıyor artık etrafındakilere. Deh deh çul çuş. Yazık acınacak haldeler.
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