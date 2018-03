AK Parti’den istişare toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye ve İlçe Başkanları istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Afrin’e gönderilecek olan yardım konvoyu, 2019 yılında gerçekleştirilecek olan yerel ve genel seçimler öncesi yapılması gerekenler ve parti çalışmaları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde askeri deha ve siyasi dehanın bir araya gelerek Afrin’de büyük bir başarı elde edildiğini dile getiren AK parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, “Yüz binlerce kişinin yaşadığı kentte hiçbir sivilin, askerimizin burnu kanamadan bir şehri teslim almak dünyada örneği görülmemiş bir başarıdır. Bugün hangi ülkeye bakarsanız bakın, hangi ülkeyi sayarsanız sayın savaş yapıp teslim aldığı şehirlere baktığınızda binlerce sivil insan ve askerin öldüğünü, şehirlerin harabeye döndüğünü görürsünüz. Afrin’deki tablo ile diğer yaşanları karşılaştırdığımızda başarının ne kadar büyük olduğunu fark etmiş olacağız” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren Çorum halkının her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu dile getiren Karadağ, “Zeytih dalı operasyonu başladığı andan itibaren milliyetçilik duyguları en üst seviyede olan, dini ve milli konular söz konusu olduğunda canını ve malını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmayan Çorumlu hemşehrilerimiz ve teşkilatlarımız harekete geçtiler. İlçe teşkilatlarımız, Ak Partili belediyelerimiz elinden geldiğinde gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse direkt Kilis ve Hatay’daki vatandaşlarımıza maddi ve manevi destekte bulundular. Asker ve bölge halkının moralini yükseltmek için her türlü katkıyı sağladılar. Daha önce Kilis’e giderek Mehmetçiğimize ve bölge halkına destek olmuştuk. Şimdide ikinci bir ekiple yarın yine bölgeye gidiyoruz. Ak Parti İl Başkanlığı öncülüğünde İlçe Teşkilatlarımız tarafından düzenlenen kampanya kapsamında dayanıklı tüketim mallarından oluşan yardım malzemelerini Kilis Valiliğimiz ve AK Parti Kilis İl Başkanlığımız aracıyla güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz. Bu sayede Çorum il teşkilatı ikinci defa en organizeli yardımı ve desteği ortaya koymuş olacak” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi belediye seçimleri de MHP ile birbirimizi destekleyecek şekilde bir yol arkadaşlığı yapabiliriz” diyen Karadağ, belediye seçimlerinde iki partinin güçlü oldukları yerlerde birbirlerine destek verebileceklerini ifade ederek “Bu artık siyasi parti değil, memleket meselesidir. Vatanını ve milletini seven herklesin Ak Parti ve MHP çizgisi üzerinde birleşmesi istiyoruz. Diğer taraftan CHP, HDP, İyi Parti veya bir takım FETÖ âşıkları kendi yoluna devam etsin. Milletimiz onların dersini seçimlerde en iyi şekilde verecektir. 2019 yılında da biz en büyük başarıyı bu teşkilatlarla alacağız” ifalerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkanı Zeki Gül, merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe belediye ve ilçe teşkilat başkanları katıldı.