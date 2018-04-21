HABER

Ak Parti’den istişare ve değerlendirme toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ak Parti Ahlat İlçe Teşkilatı tarafından istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, İl Genel Meclis Üyesi Erhan Akarsu, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Ak Parti’den istişare ve değerlendirme toplantısı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ak Parti Ahlat İlçe Teşkilatı tarafından istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, İl Genel Meclis Üyesi Erhan Akarsu, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ak Parti ilçe Başkanı Oğuz Atılgan, 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını belirterek, "Bu seçim Türk siyasi hayatının başlangıcı olan 1923’ten bu yana halkımızın yapacağı en önemli seçimdir. tüm enerjimizi 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili sistemine harcamalıyız. Bütün şer odaklarının birleştiği, her türlü kirli oyunun kurgulandığı bugünlerde davamızın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Gün birlik günüdür. Toplantımıza katılan herkese teşekkür ederim" dedi.
Daha sonra konuşan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, "Bu seçim 1923’ten bu tarafa demokrasimizin işleyiş biçiminde geldiği noktada milletimizin ilk defa, hür iradesiyle, hür parlamentosuyla ve hür milletiyle 80 milyonuyla kayıtsız, şartsız vesayeti ret edeceği ve bizde bugün bu salondan bismillah diyerek başlayacağımız bir ifadenin ta kendisidir. Bugünkü seçimle kargaşayı, sistem bozukluğunu, idraksizliği ortadan kaldıracak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geleceği bu çalışmayı ortaya koyacağımız bir yeni ufku açık zaman dilimini Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız" dedi.
Ardından konuşan Ak Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay ise, Bitlis teşkilatı olarak seçim startlarını Kubbet-ül İslam Ahlat’tan verdiklerini vurgulayarak, "Rabbim inşallah bizleri 24 Haziran’da başarılı kılar. Bu toplantıları her ilçede yapıyoruz ama özellikle bu seçimin startını bismillah diyerek Kubbet-ül İslam Ahlat’tan yapıyoruz. Bizim tek gayemiz var, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ümmete sahip çıkmak. Bu seçim bir dönüm noktasıdır. Türkiye’de ilk defa sistem değişiyor. İlk defa bir devlet başkanı seçilecek ve ilk defa bütün Müslümanlar Türkiye’de ki seçimi bekliyor. Cumhurbaşkanımız şuan Müslümanların sesi ve ümmetin lideri olmuştur. Filistin’de tokat atılan kız çocuğunun, Suriye’de kimyasal silahlarla öldürülen çocukların ve dünyanın neresinde Müslüman’a bir zulüm varsa Cumhurbaşkanımız onların karşısındadır. 24 Haziran’da kazanmayacağız diye bir şüphem yok. Allah’ın izniyle bu seçimi alacağız. Ak Parti Bitlis il teşkilatı olarak elimizden geldikçe, boynumuza düşen görevi yapacağız. Biz çalışacağız takdir Allah’ındır" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi.

Ak Parti’den istişare ve değerlendirme toplantısı

Ak Parti’den istişare ve değerlendirme toplantısı

Ak Parti’den istişare ve değerlendirme toplantısı

Ak Parti’den istişare ve değerlendirme toplantısı

Dünyaca ünlü DJ hayatını kaybettiDünyaca ünlü DJ hayatını kaybetti
Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

İlginizi Çekebilir

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.