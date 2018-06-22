AK Parti'den İYİ Parti'ye taziye ziyareti

Demokratik bir yarışın içinde olduklarını belirten Karaaslan, "Bu seçim yarışı içinde insan olarak görevlerimiz var. İYİ Parti Samsun Milletvekili Adayı İbrahim Özyer'in hayatını kaybettiğini öğrendik ve hepimizi derinde üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, acılı ailesine ve partide çalıştığı arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Karaaslan ve beraberindeki AK Partililer, burada İbrahim Özyer'in Ankara'daki milletvekili aday tanıtım toplantısına giderken Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İYİ Parti yöneticilerine ve milletvekili adaylarına başsağlığı diledi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise Özyer'in ölümünün Samsun için acı bir kayıp olduğunu dile getirerek, "İbrahim bey Samsun'un siyasetinde uzun yıllar görev yaptı. Tanınan ve sevilen bir simaydı. Seçim çalışmalarının tam başında üzücü bir trafik kazası yaşadı. Ben hem ailesine hem de İYİ Parti ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Adayı Bedri Yaşar da siyasetin insanların arasına duvar örmediğini kaydetti.

AK Partililerin insani görevini yerine getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yaşar, şöyle konuştu:

"Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün demokrasi adına hepimizin acı günü, acımızı paylaştılar. Bu acı olay bizi derinden yaraladı. İnanın bunu anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyoruz. AK Partili arkadaşlarımız sağ olsun, demokrasi adına sahada yarış başka bir şeydir ama insani görev de bulunmak ta ayrı bir şeydir. Türkiye'nin bu tür görüntülere ihtiyacı var. Bu nazik ziyaretten ve acımızı paylaşmış olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

