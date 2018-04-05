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Ak Parti’den Kan Bağışı Kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti Niğde teşkilatı Türk Kızılay’ına kan bağışıyla destek verdi.Niğde Ömer Halisdemir meydanında bulunan Kızılay otobüsünde gerçekleşti.

Ak Parti’den Kan Bağışı Kampanyası

AK Parti Niğde teşkilatı Türk Kızılay’ına kan bağışıyla destek verdi.
Niğde Ömer Halisdemir meydanında bulunan Kızılay otobüsünde gerçekleşti. Kampanyaya çok sayıda partili ve vatandaşlar katılarak kan verdi.
Kampanyaya AK Parti il teşkilatı, Gençlik ve Kadın kollarının yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşlar katılarak kan verdi. Kan bağışının bir sosyal sorumluluk olduğunu belirten İl Başkanı Mahmut Peşin, “Toplumdaki tüm olaylara kayıtsız kalmayan AK Parti teşkilatımız. Kızılay’ın kan toplama aracında tüm Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Merkez İlçe teşkilatı ve il teşkilatı topluca olarak kan verdik. Doğuda hain PKK Terör örgütünün Afrin’de ülkemizin bütünlüğüne göz dikmiş dış güç hainlerine karşı mücadele veren askerlerimize, bölgemizde oluşan hastalara ve kazalarda oluşan ihtiyaçlar için biz de bir damla kan vermeye geldik. Bir kan bir çok hayatı kurtardığını biliyoruz” dedi.
Daha sonra Parti üyeleri kan verdi.

Ak Parti’den Kan Bağışı Kampanyası

Ak Parti’den Kan Bağışı Kampanyası

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