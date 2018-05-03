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AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusuna ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:59 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine üyelik başvurusunu reddettiklerini açıkladı.

AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusuna ret

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine üyelik başvurusunu reddettiklerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine İzmir'den üyelik için başvurduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık. Biz, bu çekişmenin ne içerisinde olmak ne de böyle bir şeye prim vermek istemiyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının aile içi sorunlarının gündeme getirilerek siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Bizim parti olarak daha önemli gündemlerimiz var" diye konuştu.
Celal Kılıçdaroğlu, dün AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda partiye üyelik başvurusunda bulunmuştu.

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AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusuna retAK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin üyelik başvurusuna ret

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