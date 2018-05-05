AK Parti'den Kocaeli'de temayül yoklaması

Şentop, aday belirleme noktasında anket çalışmalarının da yapıldığını belirterek, "Bu aday belirleme usulünün AK Parti'de başarılı olduğunu söyleyebiliriz çünkü 2002'den beri aday listeleri içerisinde en büyük teveccühü milletimizden gören listeler, AK Parti'nin listeleridir. 24 Haziran'da yapacağımız seçim çok önemli bir seçim. 24 Haziran tarihimizde ilk defa cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri birlikte yapılacak. Bununla beraber milletimizin teveccühü ile gerçekleşen anayasa değişikliğinin tam olarak yürürlüğe gireceği bir seçim." şeklinde konuştu.

Partisince düzenlenen temayül yoklamasına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, milletvekili seçimlerinde yaptıkları temayül yoklamasıyla teşkilattaki aday adalık bilgisini ölçtüklerini belirterek, aday belirlemede tek ölçünün bu olmadığını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'de iktidara geldiği süreden itibaren birçok çalışmayı hayata geçirdiğini dile getirten Şentop, AK Parti'nin Türkiye'de gerçek manada millet iradesinin hakim olacağı anlayışı ve zihniyeti yerleştirdiğini aktardı.

Şentop, Türkiye'de darbeler sonrası kurulan, darbelerle oluşturulan bir anayasal sistem olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sistemin esası bürokratik oligarşik yapının ülkeyi yönetmesinden ibarettir ama 2002'den itibaren milletin vermiş olduğu vekalet yetkisinin hakkını vermek üzere harekete geçtik. 2002'den bu yana Türkiye'ye kazandırmış olduğu bu zihniyet değişikliğini kalıcı hale getirecek, tapuya tescil ettirecek bir değişiklik yaptık. 16 Nisan referandumunda milletimizin kabul ettiği bu yeni sistem, bu darbelerle kurulan anayasal düzenin Türkiye'de bütünüyle tasfiye edildiği ve gerçek manada millet iradesinin hakim olduğu bir sistem olarak yürürlüğe girdi. 24 Haziran'da tam manasıyla uygulanmaya başlanacak."

Milletvekili aday adaylarının yanı sıra Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı oylama, saat 16.00'da tamamlanacak.

