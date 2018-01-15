AK Parti'den Kocaoğlu'na kaplumbağalı gönderme

Son Güncelleme 5 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 15.01.2018 13:57 |5 saat önce

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun hükümet tarafından kente yapılan yatırım tutarının 45 milyar TL değil 13 milyar TL civarında olduğu yönündeki iddisına, yatırımları anlatarak yanıt verdi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Kocaoğlu'nun Halkapınar- Otogar metro hattını belediye olarak yapabilecekleri yönündeki sözlerini hatırlatarak, Galabagos kaplumbağasının resmini gösterdi ve "Senin metro yapma kabiliyetin ortada. Galabagos kaplumbağası, kaplumbağalar içerisinde en yavaş olanıdır. Bir günde 210 santimetre hareket eder. Belediyenin yaptığı Üçyol- Üçkuyular metrosu da bir günde sadece 188 santimetre ilerleyebilmişti" dedi. AK Parti İzmir il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Kaya, Başbakan Binali Yıldırım'dan altı aydır randevu alamadığını, Selçuk İZBAN hattında yaşanan gerginlik nedeniyle de Başbakan'dan özür beklediğini söyleyen Kocaoğlu'nun kendi siyasi geleceğini düşünerek bilerek ve isteyerek o tutumu sergilediğini öne sürdü. Kaya, "Yazdığı senaryo oynadığı oyun hiç hoş değildir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'a karşı yanlış tutum sarf etti. Beyanları asla kabul edilemez. Bu devlet terbiyesinden bir haber olmaktır, haddini bilmemektir. Aziz Kocaoğlu'nu herkes çok iyi bilmektedir. Kendi siyasi geleceğini düşünerek, bilerek, isteyerek Selçuk'ta ortaya koyduğu ve devam ettirdiği tutum, belediye makamına yakışmamaktadır. Özür dileyecek birisi varsa o da Aziz Kocaoğlu'dur" dedi.

Kocaoğlu'nun Hükümet'in İzmir'e 45 milyar değil, 13 milyar TL yatırım yaptığı, kendisine oy vermeyen kenti cezalandırdığını yönündeki açıklamalarını da hatırlatan Kaya, yatırımları bakanlık olarak açıkladı ve toplam 45.65 milyar lira olduğunu söyledi. Kaya, "Ha Kocaoğlu ha Kılıçdaroğlu. İkisi de haftalardır yalanlarına devam ediyor. Birisi yalanlarıyla Türkiye gündemini diğeri yalanlarıyla İzmir gündemini değiştirip, algı yönetiyor. Kocaoğlu'na 'hodri meydan' diyorum. İddialarının belgesi varsa çıksın ortaya koysun. Biz kalem kalem ortaya koyuyoruz. Belgen varsa çık İzmirli hemşerilerimizin önüne koy. Yoksa yalan söylediğin için özür dile. Kocaoğlu kanıtlamazsa yalancıdır. Çık ispat et" dedi. GÜNDE 210 SANTİM HAREKET EDEN KAPLUMBAĞAYA BENZETTİ AK Partili Kaya, belediyenin Halkapınar- Otogar metro hattını yapabileceği yönündeki açıklamasını da eleştirerek, "Sayın Kocaoğlu, İzmirlileri güldürme. Metro yapma kabiliyetin ortada. Büyükşehir Belediyesi'nin metro yapma hızını test edeceğimiz canlı kaplumbağadır. Kaplumbağa çeşitlerini inceledim. Çeşitleri var. Bu resimdeki Galapagos kaplumbağası. Bu kaplumbağa günde 210 santim hareket ediyor. Günün 12 saatini uyuyarak geçiriyor. 2005- 2013 yılları arasında Büyükşehir bir günde 188 santim ilerleyerek metro çalışması yaptı. Galapagos kaplumbağası bile daha hızlı hareket ediyor. Kocaoğlu Galapagos kaplumbağasından bile yavaş. Bu metro işinin eziyet haline gelmesini istemiyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan İzmir'deki metro konusunda yakında değerlendirmelerini net şekilde ortaya koyacak" dedi.