AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, elli yıldır millet ve vatan için çalıştıklarını söyledi.

Ziyarette konuşan MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, yeni il binalarının zaferlerin müjdecisi olmasını temenni ederek, “Ziyaretimize gelen tüm partililere teşekkür ediyorum. Bu ziyaret aynı zamanda hayırlı olsun ziyareti de oldu. Güzel zaferlerin müjdecisi olsun inşallah yeni yerimiz. Siyaset millete ve devlete hizmet için var bizler MHP olarak özellikle 50’nci yılımıza giriyoruz. 50 yıldır millet ve vatan için çalışıyoruz” kelimelerini kullandı.

AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen ‘cumhur ittifakının’ sadece 2019’la sınırlı kalmaması dileğinde bulunan Kaşıkçı, “Her iki genel başkanımızın aldığı ittifak kararını ben il başkanı olarak büyük mutluluk duydum. Bu birliktelik sayesinde inşallah Türkiye daha iyi yerlere gelir. 2019’da başlayan bu ittifak 2019’da kalmasın daha sonra da devam etsin. İçerde birlik ve beraberliğimiz ne kadar sağlam olursa dışarıya o kadar güçlü mesaj veririz. Afrin operasyonuyla bunun semeresini aldık. İnşallah Fırat’ın doğusunu da alırız, Kandil’i de alırız. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde olalım. TSK ve hükümet savunma sanayisinde müthiş işler yapmış bunlarla gurur duydum, o top tüfeklerin yerli yapım olması gurur verici. İnşallah daha iyilerine sahip oluruz. Bu millet her şeyin en iyisine layık. Hem inanış hemde kapsayış olarak İslamı bu kadar savunan bir millet yok. İnşallah bu ittifak Hatay ve ülkemize de hayırlar getirsin. Geçmişten gelen dostluk ve kardeşliğimiz baki olsun. 2019’da herkes Hatay’dan zayıf bir sonuç bekliyor ama biz hep birlikte Türkiye’ye en büyük zaferi ilan ederiz” diye konuştu.