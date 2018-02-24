HABER

AK Parti’den MHP’ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 12:58 | Son Güncelleme

AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.Ziyaretin en önemli gündemi olarak, 15 Temmuz sonrası oluşan milli birliktelik ve yeni kapı ruhunun, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında oluşturulan ittifak neticesinde 2019 yılında yapılacak olan “CUMHUR İTTİFAKI’’ nın ülkeye getireceği önemli katkıları konuşuldu.Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır vurgusunun yapıldığı ziyarette, Zeytin Dalı Harekatının önemine değinildi ve operasyonlarda şehit olanlara rahmet yaralı olanlara ise Allah’tan şifa dilendi.Ziyaretin sonunda AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

AK Parti’den MHP’ye ziyaret

AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Ziyaretin en önemli gündemi olarak, 15 Temmuz sonrası oluşan milli birliktelik ve yeni kapı ruhunun, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında oluşturulan ittifak neticesinde 2019 yılında yapılacak olan “CUMHUR İTTİFAKI’’ nın ülkeye getireceği önemli katkıları konuşuldu.
Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır vurgusunun yapıldığı ziyarette, Zeytin Dalı Harekatının önemine değinildi ve operasyonlarda şehit olanlara rahmet yaralı olanlara ise Allah’tan şifa dilendi.
Ziyaretin sonunda AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bak bak,görüyor musun ne güzel foto cekilmisler:) Allahım önceden yan yana gelmemeye çalışırlardı.Hayırlısı olsun ne diyelim...
Türklüğü bölücülük sayan FETO APO BARZANI PAPA haçlılarla ailecek fotoğraf karelerinde yer alanlardan TÜRK milletine HAYIR gelmez.. Bu yüzden TÜRK milleti IYI partiyi desteklemesi elzem olmuştur.. Tek çare IYI parti
Diğer Haberler
Miroğlu’ndan Afrin açıklaması

Miroğlu’ndan Afrin açıklaması

Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var

Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan ABD’nin kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan ABD’nin kararına tepki

Aydemir: ‘Dadaşlar ak önderin ufkunda ’

Aydemir: ‘Dadaşlar ak önderin ufkunda ’

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.