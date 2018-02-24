AK Parti’den MHP’ye ziyaret

AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyaretin en önemli gündemi olarak, 15 Temmuz sonrası oluşan milli birliktelik ve yeni kapı ruhunun, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında oluşturulan ittifak neticesinde 2019 yılında yapılacak olan “CUMHUR İTTİFAKI’’ nın ülkeye getireceği önemli katkıları konuşuldu.

Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır vurgusunun yapıldığı ziyarette, Zeytin Dalı Harekatının önemine değinildi ve operasyonlarda şehit olanlara rahmet yaralı olanlara ise Allah’tan şifa dilendi.

Ziyaretin sonunda AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafını hediye etti.