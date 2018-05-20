AK Parti'den milletvekili adaylarına taahhütname

AK Parti, milletvekili aday adaylarından, seçildikleri takdirde bölgelerinde çalışmalarını yürütmeleri için bir taahhütname aldı.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti tarafından 24 Haziran Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerden yazılı bir taahhütname istendi.
Bu kapsamda aday adayları, "Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM'nin çalışmadığı ve partimin görevlendirmede bulunmadığı günlerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi kabul ve taahhüt ederim." yazılı bir taahhütname imzaladı.
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