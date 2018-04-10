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AK Parti’den polise destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının 173.

AK Parti’den polise destek

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri her zaman polisin yanında olduklarını söylediler.
AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yılı nedeni ile Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz’u makamında ziyaret etti. İl Başkanı Hakan Karaduman, "İkinci Mahmut döneminde kurulan Polis Teşkilatımız, 173 yıldır görevini başarıyla yürütmektedir. Polisimiz gece-gündüz demeden milletimizin ve vatanımızın güvenliği için asayişi sağlamak ve halkımızın huzur içinde yaşamasını temin etmek amacıyla görevini başarıyla yerine getiriyor. Hükümet olarak onların yanındayız" dedi.
İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da Emniyet Müdürlüğünün Samsun’da yaptığı çalışmalar hakkında AK Parti heyetine bilgi verdi. Yapılan bu ziyaretten çok memnun kaldığını söyleyen Yavuz, yeni oluşan AK Parti İl Yönetimine başarılar dileyerek teşekkürlerini iletti.
Ziyaretin sonunda AK Parti heyeti Vedat Yavuz’a çiçek takdim etti.

AK Parti’den polise destek

AK Parti’den polise destek

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