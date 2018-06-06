HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"AK Parti’den sonra devletle millet kaynaştı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:06 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Devlet AK Parti’ye kadar millete şaşı ve uzaktan bakıyordu. AK Parti’den sonra devletle millet kaynaştı, kucaklaştı, el ele tuttu çünkü hükümet milletin hükümeti oldu" - "Eskiden milletten alınan vergiler dışarıya borç olarak veriliyordu, faize giderdi bu milletin emekçisine, çiftçisine gitmezdi. Şimdi ise çiftçiye gübre ve mazot desteği veriyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Devlet AK Parti’ye kadar millete şaşı ve uzaktan bakıyordu. AK Parti’den sonra devletle millet kaynaştı, kucaklaştı, el ele tuttu çünkü hükümet milletin hükümeti oldu." dedi.

Gül, Gaziantep'in Araban Belediyesince Elif Mahallesi'nde verilen sokak iftarında, devletin bölgeye ve ilçeye yaptığı yatırımlardan bahsetti.

AK Parti’den önce devlet ile millet arasında bir sorun olduğunu belirten Gül, “Devlet AK Parti’ye kadar millete şaşı ve uzaktan bakıyordu. AK Parti’den sonra devletle millet kaynaştı, kucaklaştı, el ele tuttu, çünkü hükümet milletin hükümeti oldu." diye konuştu.

Bakan Gül, Türkiye’nin her alanda her yıl büyümeye devam ettiğini ve bunun gözle görülür düzeyde olduğunu vurgulayarak, yatırımların ve istikrarın devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’nin kendi vatandaşına her alanda destek çıktığını ve onların refah seviyesini yükselttiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Eskiden milletten alınan vergiler dışarıya borç olarak veriliyordu, faize giderdi bu milletin emekçisine, çiftçisine gitmezdi. Şimdi ise çiftçiye gübre ve mazot desteği veriyoruz. Bakın yarın emekliye bayram ikramiyesi vereceğiz. Çiftçimizin, emeklimizin, işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Peki 16 yılda bu nasıl oldu. AK Parti petrol mü buldu ? Doğalgaz mı buldu ? Hayır. Biz var olan bütün kaynakların milletin hizmetine verdik ve bunun için büyüdük. Biz sadece bu aziz millete hizmetkar olmaya talip olduk. Biz bu ülkeye barış, huzur ve mutluluk getirerek bu devletin başını dik tutuk. Yeter mi, yetmez tabii ki daha fazlasını yapacağız."

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Bakan Sarıeroğlu Türk Kızılayının iftarına katıldıBakan Sarıeroğlu Türk Kızılayının iftarına katıldı
Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ak parti devlet Gaziantep millet

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.