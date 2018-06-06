GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Devlet AK Parti’ye kadar millete şaşı ve uzaktan bakıyordu. AK Parti’den sonra devletle millet kaynaştı, kucaklaştı, el ele tuttu çünkü hükümet milletin hükümeti oldu." dedi.

Gül, Gaziantep'in Araban Belediyesince Elif Mahallesi'nde verilen sokak iftarında, devletin bölgeye ve ilçeye yaptığı yatırımlardan bahsetti.

AK Parti’den önce devlet ile millet arasında bir sorun olduğunu belirten Gül, “Devlet AK Parti’ye kadar millete şaşı ve uzaktan bakıyordu. AK Parti’den sonra devletle millet kaynaştı, kucaklaştı, el ele tuttu, çünkü hükümet milletin hükümeti oldu." diye konuştu.

Bakan Gül, Türkiye’nin her alanda her yıl büyümeye devam ettiğini ve bunun gözle görülür düzeyde olduğunu vurgulayarak, yatırımların ve istikrarın devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’nin kendi vatandaşına her alanda destek çıktığını ve onların refah seviyesini yükselttiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Eskiden milletten alınan vergiler dışarıya borç olarak veriliyordu, faize giderdi bu milletin emekçisine, çiftçisine gitmezdi. Şimdi ise çiftçiye gübre ve mazot desteği veriyoruz. Bakın yarın emekliye bayram ikramiyesi vereceğiz. Çiftçimizin, emeklimizin, işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Peki 16 yılda bu nasıl oldu. AK Parti petrol mü buldu ? Doğalgaz mı buldu ? Hayır. Biz var olan bütün kaynakların milletin hizmetine verdik ve bunun için büyüdük. Biz sadece bu aziz millete hizmetkar olmaya talip olduk. Biz bu ülkeye barış, huzur ve mutluluk getirerek bu devletin başını dik tutuk. Yeter mi, yetmez tabii ki daha fazlasını yapacağız."

