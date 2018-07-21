AK Parti'den Yahudi Devlet Yasasını kabul eden İsrail'e tepki

COŞKUN ERGÜL - Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, İsrail'e, "Hiç şüpheniz olmasın ki öfke ateşinin altına attığınız her odun, bir gün mutlaka sizin için yok edici bir yanardağa dönüşecektir." sözleriyle tepki gösterdi. Turan, İsrail Meclisinin, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etmesini, AA muhabirine değerlendirdi. İşgalci İsrail Meclisinin, evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak "Yahudi Ulus Devleti Yasası" altında ırkçı bir din devleti kurma yoluna girdiğine işaret eden Turan, insanlığın ve medeniyetin ortak mirası olan Kudüs'ün özgür ve bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu söyledi. Hasan Turan, yasayla, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesinin, uluslararası toplum bakımından yok hükmünde olduğunu vurguladı. - "Uluslararası toplum gerekli tepki göstermeli" Aynı yasayla, BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenen yerleşimlerin teşvik edilmesinin ise asla kabul edilemeyeceğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Kabul edilen siyonist yasayla, kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ve Filistinlilerin haklarının hiçe sayılması ise çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. Siyonist İsrail Hükümeti tarafından Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve dünyanın gözü önünde Filistinlileri topraklarından çıkartmayı amaçlayan söz konusu yasaya, uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir." Hasan Turan, Müslüman halkları laiklik ve demokrasiyle yargılayan ama işgale karşı topraklarını savunan Filistinli Müslümanları terörizmle suçlayan çifte standartlı batılıların, söz konusu siyonist Yahudi din devleti olunca hemen sus pus olduğunu ifade ederek, "Nazizm, apartheid, faşizm gibi derin acılar ve insanlık suçlarının faturasıyla yüzleşen batı, şimdi Filistin ve Kudüs konusunda ciddi bir sınavdadır. İsrail'in bu açık haksızlık ve ırkçı politikaları karşısında susan dilsiz şeytandır." ifadesini kullandı.