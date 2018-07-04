HABER

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

AK Parti'den İstanbul milletvekili olan ve bir dönem önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi olan Ahmet Hamdi Çamlı, Perpa ziyareti sırasında basına açıklama yaptı. Çamlı burada yaptığı konuşmada üzerindeki ceketi göstererek “Ha bu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta” dedi.

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz

Çamlı konuşmasının bir kısmında, matematik ve uzay bilimlerini İslam Medeniyeti’nin icat ettiğini ve bu bilimlerin olmaması halinde bakkal hesabı dahi yapılamayacağını ifade etti.

'TRUMP'A BAKKALDAN KAHVALTILIK AL GEL, HESABINI ÇIKAR DESEYDİN…'

Çamlı konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan… Bu Trump’a New York’ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı."

ROMA RAKAMLARI VAR YA, BİR KAZIK, İKİ KAZIK…'

Çamlı konuşmasının devamında Roma rakamlarını kazık olarak ifade ederek şöyle devam etti:

“Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık iki kazık, v, çarpı yanına bir kazık koy bunlarla uğraşacaktık. Benim dedem ona dedi ki ‘geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yapmayı öğren dedi’ ve dedemi öldürdü. Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kalmayacasına hepsini katletti."

Endülüs Emevileri döneminden bahseden Çamlı, Avrupalıları kastederek “Teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok sarhoş adam yani adam öldürmeye endeksli” dedi. Çamlı Avrupa insanlarının kökeni için “Adam öldürmeye endeksli, sarhoş” nitelemesinde bulundu.

'KÜRESEL HIRSIZLAR, ZALİMLER…'

Konuşmasında “küresel hırsızlar, zalimler” diye tanımladığı grupların Türkiye'ye saldırılarda bulunduğunu söyleyen Çamlı, “Adalet istiyoruz, hırsızlık istemiyoruz” dedi.

Siyasi, ideolojik ve mezhep olarak ayrıştığımızı ifade eden Çamlı devam eden konuşmasında öz eleştiride bulundu.

'ŞU KUMAŞI DİKECEK MAKİNEMİZ YOK'

Üzerindeki ceketi göstererek, “Şu kumaşı dikecek bir dikiş makinemiz yok ama solculukta bizden ilerde kimse yok. Sağcılıkta bizden ilerde kimse yok” ifadelerinde bulunarak “Ha bu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta” diye belirtti.

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU'NDA GÖREV ALDI

Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerden bu yana gönüllü şoförlüğünü yapmıştı. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde İstanbul'dan AK Parti milletvekili seçilen Çamlı, TBMM’de Milli Eğitim Komisyonu’ndan görev almıştı.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'
CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığıCHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Çamlı ak parti

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'

CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı

CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı

Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Kaybetti

Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Kaybetti

CHP'de kazan kaynıyor!

CHP'de kazan kaynıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.