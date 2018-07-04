AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz

Çamlı konuşmasının bir kısmında, matematik ve uzay bilimlerini İslam Medeniyeti’nin icat ettiğini ve bu bilimlerin olmaması halinde bakkal hesabı dahi yapılamayacağını ifade etti.

'TRUMP'A BAKKALDAN KAHVALTILIK AL GEL, HESABINI ÇIKAR DESEYDİN…'

Çamlı konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan… Bu Trump’a New York’ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı."

ROMA RAKAMLARI VAR YA, BİR KAZIK, İKİ KAZIK…'

Çamlı konuşmasının devamında Roma rakamlarını kazık olarak ifade ederek şöyle devam etti:

“Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık iki kazık, v, çarpı yanına bir kazık koy bunlarla uğraşacaktık. Benim dedem ona dedi ki ‘geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yapmayı öğren dedi’ ve dedemi öldürdü. Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kalmayacasına hepsini katletti."