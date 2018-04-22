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AK Parti'li Aktay: İki çıplak bir hamama yakışır

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili, "'İki çıplak bir hamama yakışır' derler.

AK Parti'li Aktay: İki çıplak bir hamama yakışır

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili, "'İki çıplak bir hamama yakışır' derler. Bakalım, bunlar birbirlerini nasıl keseleyecek? Hep birlikte göreceğiz" dedi.
AK Parti Siirt Milletvekili Aktay, Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. AK Parti'li Aktay'a, Vali Mustafa Tutulmaz ve fuar yetkilileri de eşlik etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Aktay, "Yani 'İki çıplak bir hamama yakışır' derler. Bakalım, bunlar birbirlerini nasıl keseleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Ne bu partinin iyiliği var ne de CHP'nin CHP'liliği kalmış durumda. Bakalım, bu olaydan milletimiz için nasıl bir sonuç doğacak?" diye konuştu.
'ONLARIN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRMIŞ OLDUK'
15 milletvekilinin siyasi olarak tercih yaptığını kaydeden AK Parti'li Aktay, şunları söyledi:
"Elbette ki siyasi partiler, kendi partilerinin hürriyetlerini koruyarak, ittifak yapabilir. Biz de MHP ile ittifak içerisindeyiz. Her iki parti kendi hürriyetlerini koruyarak aleni ve gayet şeffaf biçimde halkımızın önünde her çeşit sözümüzü ve söylemimizin ayrı ayrı hesabını verebilmek için bu ittifakı yaptık. Bunun önünü de biz açtık. İttifak yapmalarının önünde yasal engel de yok. Birinin istifa ettirerek, bu kadar da içli dışlı olduklarını ve açığa vurmuş oldukları biraz da bizim sayemizde olmuş oldu. Biz aslında perdeyi aralamış olduk. Onların üzerindeki perdeyi kaldırmış olduk. Halkımız kimin ne olduğunu ve kimin kiminle içli dışlı olduğunu biraz daha net şekilde görmüş oldu. Bunu net şekilde söylüyorduk. Söylediğimizde de bunu yeterince anlatamıyorduk. Kendileri de bizim yeterince anlatamadığımızı düşünmüş olmalılar ki bizlere yardımcı oldular. Sağ olsunlar."
'DEDEM KORKUT GELİP, BUNA İSİM KOYSUN'
CHP ile İYİ Parti'nin ittifaktaki adının ne olabileceği yönündeki soruyu yanıtlayan AK Parti'li Aktay, "Ben buna bir isim koymayayım. Dedem Korkut gelip, buna bir isim koysun. Her şeyi de bizden beklemeyin. İsim konusu da ortaya koyacakları marifetlere göre halkımız gerekli ismi koyacaktır" dedi.

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AK Parti'li Aktay: İki çıplak bir hamama yakışır

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