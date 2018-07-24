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AK Partili Alpay Özalan'dan Mesut Özil'e destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 12:53 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Özalan: - "Mesut'u tebrik ediyorum. Irkçılığa karşı gerçekten çok önemli bir adım attı"

TBMM (AA) - MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - AK Parti Izmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'i tebrik ederek, "Irkçılığa karşı çok önemli bir adım attı." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özalan, ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Özil'e destek verdi.

Avrupalıların Türklere bakış açısının bir kez daha görüldüğünü belirten Özalan, "Hiç tartışmasız Mesut'u tebrik ediyorum. Kendisi ırkçılığa karşı gerçekten çok önemli bir adım attı." diye konuştu.

Özil'in, "Kazandığımız zaman Alman'dım, kaybettiğimizde göçmen oldum." sözüne atıfta bulunan Özalan, "Eski bir milli futbolcu ve yıllarca yurt dışında top koşturmuş profesyonel bir sporcu olarak bu tür saldırılara ben de çok maruz kaldım. Mesut'un neler hissettiğini çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Özalan, Mesut Özil'e her zaman sahip çıkacaklarının, vatandaşları Avrupa'da hiçbir zaman mağdur etmeyeceklerinin altını çizdi.

Avrupa'da top koşturan Türk kökenli futbolculara, Türk Milli Takımı'na hizmet etmeleri çağrısında bulunan Alpay Özalan, "Öncelikle hizmetimizin Türk Milli Takımı'na olması lazım. Biz Türk Milli Takımı olarak, bizim jenerasyonumuzda olduğu gibi başarılı olursak, gereken cevabı her yere veririz. Türk futbolcuları hizmeti Türki Milli Takımı'na etmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alpay Özalan Mesut Özil

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