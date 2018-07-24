AK Partili Alpay Özalan'dan Mesut Özil'e destek

TBMM (AA) - MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - AK Parti Izmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'i tebrik ederek, "Irkçılığa karşı çok önemli bir adım attı." dedi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özalan, ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Özil'e destek verdi.
Avrupalıların Türklere bakış açısının bir kez daha görüldüğünü belirten Özalan, "Hiç tartışmasız Mesut'u tebrik ediyorum. Kendisi ırkçılığa karşı gerçekten çok önemli bir adım attı." diye konuştu.
Özil'in, "Kazandığımız zaman Alman'dım, kaybettiğimizde göçmen oldum." sözüne atıfta bulunan Özalan, "Eski bir milli futbolcu ve yıllarca yurt dışında top koşturmuş profesyonel bir sporcu olarak bu tür saldırılara ben de çok maruz kaldım. Mesut'un neler hissettiğini çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.
Özalan, Mesut Özil'e her zaman sahip çıkacaklarının, vatandaşları Avrupa'da hiçbir zaman mağdur etmeyeceklerinin altını çizdi.
Avrupa'da top koşturan Türk kökenli futbolculara, Türk Milli Takımı'na hizmet etmeleri çağrısında bulunan Alpay Özalan, "Öncelikle hizmetimizin Türk Milli Takımı'na olması lazım. Biz Türk Milli Takımı olarak, bizim jenerasyonumuzda olduğu gibi başarılı olursak, gereken cevabı her yere veririz. Türk futbolcuları hizmeti Türki Milli Takımı'na etmeliler." değerlendirmesinde bulundu.
Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp
İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon
AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti
Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!
Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı
Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Üvey kardeşinden itiraf geldi! 'Meghan'dan faydalandım'
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum