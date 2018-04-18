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Ak Partili Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağı açıklamasınını değerlendiren AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, " Seçime hazınız" mesajı verdi.Türkiye’nin bir kez daha AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın erken seçim kararıyla tarihi bir sürecin içerisine girdiğini söyleyen Ethem Taş, " Cumhuriyet tarihimizde ilk kez büyük sorunlarla karşılaştığımız yönetim sisteminden bu seçimle çıkarak Başkanlık Sistemine geçmiş olacağız.

Ak Partili Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağı açıklamasınını değerlendiren AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, " Seçime hazınız" mesajı verdi.
Türkiye’nin bir kez daha AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın erken seçim kararıyla tarihi bir sürecin içerisine girdiğini söyleyen Ethem Taş, " Cumhuriyet tarihimizde ilk kez büyük sorunlarla karşılaştığımız yönetim sisteminden bu seçimle çıkarak Başkanlık Sistemine geçmiş olacağız. Olağan kongrelerimizle birlikte yenilenen tazelenen teşkilatlarımızda bu alınan karar büyük bir heyecan ile karşılanmıştır. Türkiye için ileri demokrasi için her zaman büyük adımlar atan AK Partimiz inşallah bu geçiş süreciylede ülkemizin yükselişine önemli bir ivme kazandıracaktır. Önümüzdeki süreçte AK Parti Antalya il ve ilçe teşkilatları olarak her zaman sahadaki aktifliğini arttırarak bu seçimde başarıya ulaşacaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 24 Haziran 2018 seçim tarihinde, Antalya’da her zaman sahada olan teşkilatlarımız yeni rekorlar kırmak için çalışmalarına daha da hız vererek devam edecektir. Türkiye’nin ayağındaki prangaları yeni yönetim sistemiyle inşallah kıracağız. Önümüzdeki süreç ülkemize, Antalyamıza, Aziz milletimize ve AK Parti teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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