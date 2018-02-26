AK Parti’li Aras, Meclis’te Hocalı katliamını gündeme getirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, "Ermenilerin zırhlı birlikleri, 25 Şubat’ı 26’ya bağlayan gece Hocalı’ya saldırıya geçti ve saldırının ardından orada yaşananlar da tarih kayıtlarına modern zamanların en ölümcül soykırımı olarak geçti" dedi.

AK Parti Milletvekili Nurettin Aras, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek Hocalı katliamını hatırlattı. Aras, Azerbaycan’ın Türkiye’nin çok iyi ve derin tarihi ilişkilerinin bulunduğu ülke olduğunu söyleyerek, "Azerbaycan’ın Hocalı şehri 26 yıl önce tarihin en ağır zulümlerinden birini yaşadı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın bu acılı gününü, üzüntüsünü yüreğimizde hissediyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Hocalı’nın kuşatma öncesi huzurlu, 11 bin nüfusu olan, 2 bin 600 hanenin yaşadığı, komşuluk ilişkileri gayet iyi bir yerdi. 1988 sonrası Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan ihtilaflardan dolayı Ermenistan, Hocalı’ya, dış destekle saldırı düzenledi. Bu kuşatma zihniyetiyle beraber komşuluk ilişkileri bitti. Kuşatma ile nüfusu 3 bine kadar düştü. Ermeniler kasabaya giden yiyecek, ilaç, su ve ikmal yollarını kapattı. Ermenilerin zırhlı birlikleri, 25 Şubat’ı 26’ya bağlayan gece Hocalı’ya saldırıya geçti ve saldırının ardından orada yaşananlar da tarih kayıtlarına modern zamanların en ölümcül soykırımı olarak geçti" diye konuştu.