AK Parti’li Aras, Meclis’te Hocalı katliamını gündeme getirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, "Ermenilerin zırhlı birlikleri, 25 Şubat’ı 26’ya bağlayan gece Hocalı’ya saldırıya geçti ve saldırının ardından orada yaşananlar da tarih kayıtlarına modern zamanların en ölümcül soykırımı olarak geçti" dedi.
AK Parti Milletvekili Nurettin Aras, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek Hocalı katliamını hatırlattı. Aras, Azerbaycan’ın Türkiye’nin çok iyi ve derin tarihi ilişkilerinin bulunduğu ülke olduğunu söyleyerek, "Azerbaycan’ın Hocalı şehri 26 yıl önce tarihin en ağır zulümlerinden birini yaşadı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın bu acılı gününü, üzüntüsünü yüreğimizde hissediyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Hocalı’nın kuşatma öncesi huzurlu, 11 bin nüfusu olan, 2 bin 600 hanenin yaşadığı, komşuluk ilişkileri gayet iyi bir yerdi. 1988 sonrası Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan ihtilaflardan dolayı Ermenistan, Hocalı’ya, dış destekle saldırı düzenledi. Bu kuşatma zihniyetiyle beraber komşuluk ilişkileri bitti. Kuşatma ile nüfusu 3 bine kadar düştü. Ermeniler kasabaya giden yiyecek, ilaç, su ve ikmal yollarını kapattı. Ermenilerin zırhlı birlikleri, 25 Şubat’ı 26’ya bağlayan gece Hocalı’ya saldırıya geçti ve saldırının ardından orada yaşananlar da tarih kayıtlarına modern zamanların en ölümcül soykırımı olarak geçti" diye konuştu.
Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?
Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi
Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!
Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor
ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Sualtındaki gizemli dünya açığa çıkıyor
Sevgilisinin oğluna tecavüz edip öldürdü!
İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Okuyucu Yorumları 0 yorum