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AK Partili Ataş: Erdoğan'ı bu ülkede başkan yapmadan bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 24 Haziran seçimlerinin gelecek yüz yılı şekillendirecek dönüm noktası olduğunu belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır.

AK Partili Ataş: Erdoğan'ı bu ülkede başkan yapmadan bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 24 Haziran seçimlerinin gelecek yüz yılı şekillendirecek dönüm noktası olduğunu belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır. Eşimiz, dostumuz haramdır" dedi.
Ak Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar ve milletvekili aday tanıtımına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş katıldı. Mustafa Ataş yaptığı konuşmada 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin Türkiye'nin gelecek yüz yılını şekillendireceğini belirterek, "Şu son dönemde büyüme oranı ile dünya şampiyonu olan ülkemizi hazmedemeyen çevreler, şimdi 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni yönetim sistemi ile nasıl bir Türkiye'yi inşa edeceğimizi dışımızdaki Türkiye düşmanları bizden çok daha iyi biliyorlar. Bildikleri için de Türkiye üzerinde bir takım sinsi planlarını 24 Haziran seçimlerinde gerçekleştirebilir miyiz planlarını yapmaya çalışıyorlar. Ne istiyorlar Türkiye'den? Türkiye'den istedikleri şey şudur; Geçmişte olduğu gibi IMF'ye mahkum olan bir Türkiye olsun. Kendi ayakları üzerinde duramayan bir Türkiye olsun. Emir ve talimatları milletten değil, dışarıdan alan bir Türkiye olsun. Kendi sağlık sistemini bağımsızca yönetemeyen bir Türkiye olsun. Ekonomik olarak kendilerine diz çöken bir Türkiye olsun istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye'yi arzu etmiyorlar. Yapılmak istenen budur. Onlara verilecek en güzel cevap 27 günlük seçim süreci boyunca bize uyumak haramdır. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz ailemiz haramdır. Eşimiz dostumuz haramdır. Bu seçim farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım." dedi.
Konuşmasında diğer cumhurbaşkanı adaylarını da eleştiren Mustafa Ataş, şöyle konuştu:
"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, lideri ve diğer cumhurbaşkanı adayları konuştukları zaman ne konuşuyorlar? Özellikle ana muhalefet partisinin adayı ne diyor? 'Cumhurbaşkanı olursam yerli otomobil projesini iptal edeceğim' diyor. 'Cumhurbaşkanı olursam Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim' diyor. Aslında ellerinden gelse havalimanı projesini de iptal ettirirler ama güçleri yetmiyor. Çünkü bitmek üzere proje. 'Onlar yabancı güçlerin içerideki işbirlikçilerinin sözcüleridir' diye niye diyoruz. Onlar bu sözleri söylemedikleri için ülkedeki temsilcileri olan cumhurbaşkanı adayı onların sözcülüğüne soyunmak sureti ile bu şekilde konuşmaya mecbur kalıyor. Geziciler de öyle dememişler miydi? '3. Boğaz köprüsü ihalesi, enerji ihaleleri iptal edilsin, 3. Havalimanı ihalesi iptal edilsin' demiyorlar mıydı? Şimdi kendi ayakları üzerinde duran ekonomik olarak bağımsızlığı devam etmiş, IMF'ye olan borcu sıfırlamış bir Türkiye'yi niye hazmedemiyorlar anlayabiliyor musunuz?''

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