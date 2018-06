AK Parti'li Avcı: Üniversite, üniversite gölgesinde kurulur

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - MİLLİ Eğitim ile Kültür ve Turizm eski bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, muhalefetin üniversitelerin bölünmesine karşı çıkmasına tepki göstererek, "Üniversite, dünyanın her yerinde, üniversite gölgesinde kurulur. Bütün üniversiteler öyle kurulur. Cambridge Üniversitesi, Oxford'dan ayrılmıştır" dedi. Seçim çalışmalarını Eskişehir'de sürdüren AK Parti'li Avcı, açıklamalarda bulundu. Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin kurulduğunu belirten Avcı, Eskişehir'in ciddi bir sanayi altyapısı olduğunu vurguladı. Avcı, "Özelikle havacılık sektörü, uçak sanayi konusunda, ulaşım sektörü konusunda, raylı sistemler konusunda, TÜLOMSAŞ gibi TEİ gibi sanayi kuruluşlarımız var. Sikorsky helikopterlerinin en stratejik parçalarını üreten Alp Havacılık gibi kuruluşlarımız var. Onlara bağlı yan sanayi kuruluşlarımız var. Dolayısıyla Eskişehir'in ciddi manada bir teknik üniversiteye ihtiyacı vardı zaten" diye konuştu. 'ÜNİVERSİTE KENDİLİĞİNDEN BOY VEREN BİR YAPI OLMAZ' Muhalefet partilerinden bazı milletvekillerinin, üniversitelerin bölünmesine karşı çıktığını kaydeden AK Parti'li Avcı, şunları söyledi: "Muhalefetteki arkadaşlar, bizi Eskişehir'e yeni üniversite konusunda gecikmeyle suçluyorlardı. Olmayacağını söylüyorlardı. 'Efendim, vadettiler, sözlerini tutmadılar' diye propaganda yapıyorlardı. Şimdi de 'Efendim, tamam kurdunuz; ama Anadolu Üniversitesi'nden bölerek, kurdunuz'. Şimdi bunu söyleyen arkadaşlardan bir tanesi, Hacettepe Üniversitesi mezunu. Hacettepe Üniversitesi nasıl kuruldu? Hacettepe Üniversitesi, 1967 yılında Ankara Üniversitesi bölünerek, Ankara Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi ile Fen Fakültesi'nden alınan hocalarla bölümlerle ayrı bir üniversite olarak kuruldu. Üniversite, dünyanın her yerinde, üniversite gölgesinde kurulur. Üniversite öyle kendiliğinden boy veren bir yapı olmaz. Tamam, kendiliğinden bina kurarsınız hocayı nereden getireceksiniz? Mutlaka bir başka üniversitenin yetişmiş hocalarını alacaksınız veya o bölümün hocalarını buraya taşıyacaksınız ki burada o maya yeni bir yapılanmayı mümkün kılsın. Türkiye'nin hangi üniversitesinin tarihçesine bakarsanız bakın. Mutlaka bir başka üniversitenin gölgesinde, o üniversiteden ayrılarak, kurulmuştur bunlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi nereden çıktı? Anadolu Üniversitesi'nden çıktı. O üniversitenin mayası Anadolu Üniversitesi tarafından atıldı, Anadolu Üniversitesi bölündü, oraya gitti. Aynı şey Kütahya'da söz konusu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yine Anadolu Üniversitesi'nin Kütahya'daki uzantıları bölünerek, oraya bir üniversite kuruldu. Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi var, nereden çıktı? Hem Anadolu Üniversitesi'nden bazı bölümler hem de Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden bazı bölümler orda vardı; onlar bölündü, alındı, oraya kondu ve Şeyh Edebali Üniversitesi oldu. Uzağa gitmeye gerek yok. Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi var, Osmangazi Üniversitesi nereden çıktı? 1982 senesinde Anadolu Üniversitesi ikiye bölündü, Yunus Emre Kampüsü Anadolu Üniversitesi kaldı, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bademlik'te onlar da orada ayrı bir üniversite olarak örgütlendi ve Osmangazi Üniversitesi oldu. Şimdi 'Teknik üniversite sıfırdan değil; bölerek, kuruluyor' diyorlar. Bütün üniversiteler öyle kurulur. Cambridge Üniversitesi, Oxford'dan ayrılmıştır." 'SANAYİCİ, YENİ KURULAN ÜNİVERSİTEDEN ÇOK ÜMİTLİ' AK Parti'li Avcı, Anadolu Üniversitesi'nde olduğu gibi Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de 1 liraya 3 kap yemek yiyeceğini söyledi. Yeni üniversitenin Eskişehir'deki iş dünyası tarafından da sevinçle karşılandığını belirten Avcı, "Eskişehir'in tüccarı, sanayicisi yeni kurulan üniversiteden çok ümitli, çok mutlular böyle bir üniversiteye kavuştukları için. Onlar da bu üniversitenin daha ileri bir noktaya gelmesi için her türlü proje desteğini vermeye hazır olduklarını söylediler. Nitekim Sanayi Odası'yla ara elaman yetiştiren yüksek okullarla ilgili ortak proje geliştireceğiz. Onlara öyle sertifikalar verilecek ki o programlara katılan öğrencilere sadece Türkiye'de değil; Avrupa Birliği'nde de çalışabilecek" dedi.