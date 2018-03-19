AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın bulunduğu konvoyun önü Tokat’ın Turhal İlçesinden geçerken Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi tarafından kesildi. Jandarma işçilerin toplandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı ancak işçi grubu ‘şeker vatandır, vatan satılmaz’ sloganları atarak Fakıbaba’yı protestoyu sürdürdü.

ARACINDAN İNİP İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ



Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaptı. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti.