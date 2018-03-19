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AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 20:22 | Son Güncelleme

AK Partili Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan şeker fabrikası işçileri tarafından konvoyunun önü kesilerek 'şeker vatandır, vatan satılmaz' sloganları ile protesto edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın bulunduğu konvoyun önü Tokat’ın Turhal İlçesinden geçerken Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi tarafından kesildi. Jandarma işçilerin toplandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı ancak işçi grubu ‘şeker vatandır, vatan satılmaz’ sloganları atarak Fakıbaba’yı protestoyu sürdürdü.

ARACINDAN İNİP İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaptı. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti.

AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu: Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor, şeker fabrikaları özelleştirilmemeliAKP Çorum Milletvekili Salim Uslu: Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor, şeker fabrikaları özelleştirilmemeli
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
valla işiniz zor emekçi işçi kardeşlerim bu hükümet şimdi sizi fetöcü ilan eder terörist ilan eder dinsiz.ilan eder yetmedi.bunlar vatan haini der...yalanmi gedigimiz nokta bu yalanmi...hak arayana hesap sorana bunlar yapilmiyormu???
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