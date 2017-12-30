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AK Partili başkan istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 00:17 | Son Güncelleme 2 saat önce

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, partisinin Pazar günü gerçekleştirilecek İl Kongresini iptal edilmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

AK Partili başkan istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Dün akşamdan itibaren İl Kongresinin üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ve bu şekilde AK Parti’nin yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden Doğanay, “Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bu gün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları diyen bir yiğit Anadolu evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının sevdalısıyım. İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması şahsımı derinden yaralayacaktır. Dünden beri yaşanan süreci hem genel merkezimle hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım. Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kovuldum desene şuna.
Sayın Nurettin bey Bundan sonraki yaşamında Allahtan Yar ve Yardımcın olmasını diler Aile Efratınla birlikte mutlu ve sağlıklı Yıllar temenni ederim, Güle Güle sevgili Nurettin
isabet olmuş zaten yeterince ak partiyi rezil ettiniz . siyasetten başka her işin peşinde koştunuz .
bizim köyün Muhtarıda istifa etti bunuda haber yapın Ak partili muhtar konu Ak parti oldum Cafcaflı Haber yaparsınız Catlayın emi
Rizeden bir başka isim Soyismi UZUN Kökeni Refap Partili Bir dönem HAS Parti Bolu İL Başkanlığı Yaptı. Keresteci Bolu ilinin AKP den Yeni il Başkanı olması çok muhtemel
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